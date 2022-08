Nedkørsler til strande risikerer at blive lukket

KYSTEN:Hjørring Kommune varsler, at det kan blive nødvendigt at lukke en del af kommunens nedkørsler til strandene en del af året.

Kommunens teknik og miljøudvalg har som en del af et sparekrav på 2,5 procent af budgettet besluttet, at der skæres på vedligeholdelsen af nedkørslerne.

"Nedkørslerne til strandene lukkes i vinterhalvåret, strækkende fra efterårsferien til marts måned. Der vil primært være tale om nedkørslen i Tversted, Kjul, Lønstrup, Nr. Lyngby og Løkken Nord ved Redningshuset", hedder i beslutningen fra udvalget.

Konsekvensen bliver selvfølgelig, tilgængeligheden til strandene begrænses i vinterhalvåret, men det skal ikke forstås sådan, at der bliver sat afspærring op eller skilte med kørsel forbudt, forklarer formanden for udvalget.

- Vi er enige om, at vores bidrag til de krævede besparelser bl.a. bliver at skære i vedligeholdelsen af nedkørslerne. Det betyder i praksis, at hvis vejret og havet laver ødelæggelser på nedkørslerne, så vil det ikke blive udbedret i løbet af vinterhalvåret, og dermed kan strandgæster ikke regne med, at de kan køre ned på strandene, siger udvalgsformand Søren Homann.

Det er imidlertid ikke store penge, der spares. 200.000 kroner ud af et samlet budget på knap to millioner kroner.

Der lægges også op til at spare én million kroner på asfaltarbejde i kommunen. Dermed beskæres det samlede budget, som er på 17 millioner kroner. Asfaltarbejdet udføres i dag af eksterne firmaer, som det får ikke personalekonsekvenser i Hjørring Kommune, men konsekvensen for borgerne bliver dårligere vej.

Ligeledes varsles der også besparelser på den kollektive trafik og på udsmykningen af byerne. I altså har teknik og miljøudvalget fundet mulige besparelser for 5,15 millioner kroner.

Næste års budget behandles endeligt i kommunen i september måned. Sparekravet på 2,5 procent skyldes primært den demografiske udvikling med flere ældre og færre skatteindtægter fra borgere i beskæftigelse.