Nedlukning: - Julehandlen bliver slået til atomer

HJØRRING:Efter de seneste dages alarmerende smittetal - også i Vendsyssel, kommer det ikke som nogen stor overraskelse for restauratør og indehaver af Bones i Hjørring, Ole Søndergård, at der nu skal lukkes ned i resten af landet, på linje med de 69 allerede lukkede kommuner. Det betyder bl.a., at restauranter skal lukke. Der må dog stadig leveres takeaway.

- Selvfølgelig er det et hårdt slag. December var startet rigtig godt og det ser fornuftigt ud med reservationer, og der var udsigt til at vinde noget af det tabte fra nedlukningen i november tilbage. Vi håbede, at det fortsat kunne klares med nedlukning i bestemte regioner, men det var altså ikke nok, siger Ole Søndergård, der også er formand for Hjørring Handel.

- Julehandlen bliver slået til atomer. Selvom forretningerne kan holde åbent, så vil kunderne jo have en hyggetur i forbindelse med gaveindkøb. De vil kunne drikke en kop kaffe eller spise frokost, og det kan de så ikke. Samtidig ser vi folkevalgte, der står frem og opfordrer til nethandel, siger Ole Søndergård.

Han understreger, at der ikke er meldt noget ud om kompensationer til de butikker, der fortsat holder åbent, men som formentligt kan forvente væsentlig nedgang i julehandlen.

Hos en af Hjørrings store idrætsforeninger, SHI i Højene kommer nedlukningen heller ikke som verdens største overraskelse. Der bliver fra onsdag lukket for al indendørs idræt.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi er jo så vant til det, at vi har færdige planer for både nedlukning og oplukning, siger formand for hovedbestyrelsen i SHI, Mads Nielsen.