Nedrivning stoppet omgående: Der kan være kviksølvforurening på tidligere skole

HJØRRING:Borgmester Arne Boelt beordrede torsdag morgen nedrivningen af den tidligere Vestre Skole/Musisk skole stoppet omgående. Han modtog sent onsdag aften et tip om mulig kviksølvforurening af skolen.

Arne Boelt fortæller, at en borger efter byrådsmødet kontaktede ham og oplyste om et kviksølvspild i et fysiklokale i begyndelsen af 1980'erne. Zinken blev dækket til med zink og er senere flydt ned i etageadskillelsen.

- Jeg er meget overrasket. Vi har intet vidst om det. Borgeren påstår, at han har advaret kommunen pr. mail, hvilket vi ikke umiddelbart kan se, men det vil jeg ikke afvise. Sådan en mail kan ende i et spamfilter. Det er vi i gang med at undersøge. Jeg opfordrede borgeren til at sende mailen igen, men det afviste vedkommende, siger Arne Boelt.

- Jeg tog ned på byggepladsen torsdag morgen. Kviksølv er giftigt, så vi kan ikke løbe nogen risiko, før vi har undersøgt sagen grundigt. Og ikke mindst fundet ud af, præcist, hvilket lokale, det drejer sig om. Arbejderne tog det roligt, men sagde: havde vi bare vidst det. Så kunne vi have undersøgt bygningen, før vi gik i gang med at rive ned.

Hjørring Kommunes miljøafdeling er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder og forberede tiltag og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med en eventuel fjernelse af kviksølvet.

Den tidligere Vestre skole blev lukket som folkeskole i 1989, men siden har den været musisk skole, så mange børn har gået på skolen gennem årene.

Arne Andersen, Vrå, er for tiden ved at rive skolen ned for at opføre boliger på grunden.