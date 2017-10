Nej til chikane mod borgmester

HJØRRING: Springvandspladen foran Hjørring Rådhus var mandag eftermiddag fyldt med borgere og politikere, der markerede deres vrede over de seneste dages historier om trusler og chikane mod Hjørrings borgmester, Arne Boelt

- Vi er nået over grænsen for hvad vi kan acceptere af metoder i et demokrati var budskabet fra viceforstander på Vrå Højskole, Søren Ottzen, der havde taget initiativ til demonstrationen i Hjørring

Hovedpersonen Arne Boelt var ikke selv til stede.

Blandt deltagerne var også borgmestrene i Frederikshavn, Birgit S. Hansen (S), og hendes kollega fra Vesthimmerland, Knud Kristensen (K).

- Jeg har også været udsat for at få en dødstrussel. Jeg har også haft en vred far fra en børnesag, som kom hjem til mig, og jeg er blevet kaldt feltmadras og andre ting, fortæller Birgit Hansen.

For Knud Kristensen er billedet soleklart.

- Det her handler ikke om politik. Det handler om demokrati, og hvis det her ikke bliver påtalt, så får demokratiet slagside. Vi politikere betaler en pris ved at stille op, men det må ikke ende med, at vi skal frygte for vores sikkerhed og for vores familier, siger Knud Kristensen.

Debatten kan være hård og kritisk, men de fremmødte var enige om, at trusler fra maskerede mænd, løse hjulbolte og afføring på dørhåndtag er langt over grænsen.