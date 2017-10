Nej til flere lastbiler

HJØRRING: Der bliver ikke givet tilladelse til mere landbrugsproduktion på Gårestrupvej nord for Hjørring, før der bliver lavet væsentlige ændringer på den smalle Gårestrupvej.

I foråret var der en synlig konsekvens af de problematiske forhold, da en anhænger med svinefoder væltede ned i grøften.

- Allerede i dag er forholdene ikke acceptable og derfor skal der ske noget med vejen, men vi har ikke pengene på budgettet i øjeblikket, fastslår formand for kommunens teknik og miljøudvalg, Ole Ørnbøl (S).

Foreløbig har udvalget sagt nej til en udvidelse af biogasanlægget Grøngas Hjørring for enden af vejen, og en kommende ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på ejendommen vil også blive afvist, indtil der er fundet en løsning på de problematiske vejforhold. Det vil tilsammen indebære op mod 40 flere lastbiler på Gårestrup i døgnet.

Tidligst i budgettet 2019

Den offentlige del af Gårestrupvej er 900 m lang og 3,4 m bred. Ansøgeren har tilbudt at udvide en privat fællesvej, der ligger i forlængelse af den offentlige vej, som kommunen så skal stå for.

- Det vil indebære en udvidelse så vejen bliver seks meter bred, og formentlig også etablering af en cykelsti. Det kan tidligst komme med i budgettet for 2019, siger Ole Ørnbøl.

Kommunens forvaltning er blevet bedt om at beskrive økonomien og konsekvenserne af en udvidelse til seks meter. For at skaffe den nødvendige plads, bliver det formentlig nødvendigt at ekspropriere noget jord til vejudvidelsen.

- Det er ikke rimeligt, at grundejernes indkørsler skal bruges som vigepladser, som det sker i dag, siger Ole Ørnbøl.

Grundejerne har i bemærkninger til ansøgningen da også klart givet udtryk for deres bekymringer. Især forholdene for cyklister bekymrer. Dels for skolebørn, men cykelruten, Tolneruten er også en del af Gårestrupvej.

" Det er meget risikabelt at være cyklist på denne strækning. Man vil ikke kunne sende børnene af sted i skole, på cykel", skriver en indsiger.