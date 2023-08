Netop afsløret: Her er det nye hold - men et navn blev ikke nævnt

I fodboldens verden hører man til tider udtrykket never change a winning team - om den læresætning også gælder i revyens verden vides ikke.

Dog står det klart, at der næsten er genvalg til hele truppen, når Hjørring Revyen 2024 løber af staben.

Torsdag præsenterede revy-direktør Henrik "Baloo" Andersen holdet til næste år ved en seance på Vendsyssel Teater:

Der er kun udskiftning på holdet i forhold til den netop overståede jubilæums-revy. Foto: Lars Pauli

Skuespillerne Preben Kristensen, Trine Gadeberg, Kasper Le Fevre og Christiane G. Koch er blandt de fem - de var også på scenen i 2023.

Eneste ændring på scenen er, at Donald Andersen glider ud til fordel for Rasmus Søndergaard, der blandt andet kendes fra impro-teatret "Specialklassen", hvor også Kasper Le Fevre i øvrigt er med.

Et navn blev dog ikke nævnt: Navnet på instruktøren.

Foto: Lars Pauli

- Revy-holdet er meget selvkørende med masser af energi og kreativitet - og de kender hinanden godt: Så måske ender det med, at vi nøjes med at koble en konsulent på i stedet for en instruktør, siger Henrik "Baloo" Andersen.

Jubilæums-revyen i 2023 endte med at være udsolgt og høstede gode anmeldelser.

4000 solgt

Der er netop åbnet op for billetsalget til 2024-revyen.

- Vi har på forhånd allerede solgt 4000 billetter til firmaer - det svarer til en fjerdedel af alle billetter, oplyser Henrik "Baloo" Andersen.

Hjørring Revyen