Nødpasning med elastik i Hjørring

HJØRRING:Fra mandag morgen står den på nødpasning af de børn, der ikke har mulighed for ellers at blive passet, når skoler og daginstitutioner lukker ned i to uger.

I Hjørring Kommune skal der passes 39 skolebørn (inklusiv specialområdet) og 78 børnehavebørn, mens antallet af dagplejebørn ikke var gjort helt op fredag eftermiddag.

Det oplyser Mette Ring, kommunikationskonsulent i Hjørring Kommune.

Der holdes åbent på mange matrikler - 18 daginstitutioner holder eksempelvis åbent, og de vil huse fra to til 10 børn.

Mette Ring oplyser, at man dermed også har så meget elastik i nødpasningen, at det er muligt at tage lidt ekstra ind, hvis forældres arbejdstid pludselig skulle ændre sig i den kommende tid.

Selv om man holder åbent mange steder med relativt få børn for at undgå smittefare, så er der dog ikke åbent alle steder.

I Løkken og Vrå var der ifølge Mette Ring kun behov for pasning af en enkelt elev hvert sted - de vil nu begge blive passet i Vrå.

De berørte forældre og ansatte skulle efterhånden være orienteret, når det gælder nødpasning.