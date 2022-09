Nogle sårbare borgere reddes, men for Heidi og vennerne er katastrofen rykket tættere på

HJØRRING:Flere kommunale væresteder for bl.a. psykisk syge og stofmisbrugere, kan ånde lettet op med det indgåede budgetforlig i Hjørring kommune, men for en gruppe borgere, der kæmper med et nuværende eller tidligere alkoholmisbrug, var der ingen hjælp at hente, selvom partierne i budgetaftalen blev enige om at hæve kommuneskatten en smule for at afværge de værste besparelser.

Den Blå Sociale Cafe i Kongensgade står fortsat til at miste et årligt kommunalt tilskud på 400.000 kroner, og godt nok betaler Blå Kors også en del af driften, men uden en kommunal opbakning til cafeen, ser det meget svært ud, og grundlaget for at drive caféen videre er forduftet, fastslår daglig leder Susanne Houmøller.

- Rigtig mange af vores borgere er fritaget for NemID, men har store udfordringer med at begå sig i alle instanser, det være sig det kommunale, sundheds samt statslige områder. Hvem skal hjælpe dem? Hvor skal de gå hen og få hjælp til en kviktest. De kan ikke selv tage den end sige betale for den! Hvem skal fortælle dem, hvordan de skal forholde sig, hvis testen er positiv. De kan ikke selv læse og forstå beskeder på tryk, fortæller Susanne Houmøller

Leder Susanne Houmøller frygter, at nedskæringerne får store konsekvenser for cafeens brugere. Arkivfoto: Ajs Nielsen

For 40-50 borgere er den Blå Sociale Cafe i Kongensgade i Hjørring det primære sociale netværk og for mange af dem det eneste. Her mødes de fire dage om ugen - køber morgenmad og varmt mad til middag. Caféen blev for fire år siden skåret i det kommunale tilskud, så der måtte skæres ned på åbningstiderne.

- Det vil være forfærdeligt, hvis den lukker! Jeg kommer her dagligt og føler mig tryg ved dem, der kommer her. Hvis det lukkede, ville jeg holde mig i min lejlighed og ikke rigtig komme ud blandt andre, siger 43-årige Heidi Vinther Mortensen, der tidligere har haft misbrugsproblemer og hun fortæller også, at hun lider af PTSD.

Upopulær beslutning

Borgmester Søren Smalbro (V) ved godt, at det er en upopulær beslutning og at Den Blå Sociale Cafe har stor betydning for mange sårbare borgere.

- Men vi skal spare store beløb, og nu har vi altså truffet beslutning om at bevare en række af de kommunale væresteder i Hirtshals, Sindal, Vrå og Hjørring, samt også Forsamlingsbygningen i Hjørring. Vi må så håbe, at brugerne af Den Blå Sociale Cafe også vil kunne benytte et af de andre væresteder. hvis den skulle blive lukket, siger Søren Smalbro.

Budgetforliget kom på plads i fredags med en aftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten.

Budgetaftalen indebærer besparelser på knap 50 millioner kroner på driften næste år, ligesom flere anlægsprojekter bliver udskudt. Det gælder fx. nye omklædningsrum til 10 millioner kroner i Vandhuset i Hjørring. Et tilskud til et nyt Svømmecenter i Vrå bliver udskudt til 2025 og 2026. En investering på 35 millioner kroner i en ny musisk skole ved siden af Vendsyssel Teater i Hjørring fastholdes og byggeriet skal efter planen stå færdigt i 2024.