Nordjyde fik overskud på lotto-investering

100 lottorækker til 6 kroner stykket. Det var det beløb, en nordjyde fra Hjørring Kommune, valgte at satse på lørdagens lottotrækning.

Investeringen for i alt 600 kroner blev gjort over mobiltelefonen, og det viste sig at være en god investering for nordjyden, da tallene blev offentliggjort.

Godt nok havde den spillelystne nordjyde ikke ramt de syv tal, som udløser hovedgevinsten hos Danske Spil. Det held tilfaldt en lollik, som kunne glæde sig over at få 16 millioner kroner ind på kontoen.

Til gengæld udløste én af de 100 lottorækker den såkaldte millionærgaranti, som sender én million gode, danske kroner direkte ind på den heldige spillers konto.

Og som en lille ekstra gevinst havde vedkommende også ramt to rigtige i Joker - 49 kroner ekstra til at solde for.

Ud over spilleren i Hjørring, kan endnu en heldig spiller med en kupon købt i Kastrup Vinhandel, kalde sig millionær efter lottotrækningen.