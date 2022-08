Nordjyde sikrer, at verdens sultende nu igen får korn fra Ukraine

HJØRRING:- Russerne kommer til at bombe Odessa igen. Det gjorde de også, da jeg var der i maj, hvor missilerne fløj om ørerne på os. Men bare parterne overholder aftalen, og skibene kan sejle sikkert ud af Sortehavet, så er vi rolige.

At bomberne igen vil falde over havnebyen Odessa, bliver sagt uden antydning af dramatik i Daniel Rugholms stemme. Sådan er virkeligheden for topdiplomaten fra Hjørring. Krig og sult er en del af hans hverdag og arbejdsliv.

Daniel Rugholm var en populær politiker for Det Konservative Folkeparti i en årrække i Hjørring og på Christiansborg. Men for nogle år siden skiftede han spor og blev ansat i FN. Han rejser nu rundt og bekæmper sult i verden.

Daniel Rugholm - blå bog Født 29. august 1982 i Frederikshavn og opvokset i Tårs.

Sproglig student fra Hjørring Gymnasium og har senere studeret ledelse ved Oxford Universitet i England.

Har tidligere været ansat som chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, kommunikationsrådgiver i KONXION og Country Manager i TARGIT.

Han var medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti fra 2010-2011 og fra 2014-2015 og medlem af byrådet i Hjørring Kommune fra 2010 til 2017, hvor han var 1. viceborgmester fra 2014 til 2017.

Mens han sad i Folketinget i to perioder, var han børne- og undervisningsordfører, uddannelses- og forskningsordfører, miljøordfører, landbrugs- og fødevareordfører, fiskeriordfører, it-ordfører og teleordfører, dyrevelfærdsordfører, sundhedsordfører, forebyggelsesordfører, psykiatriordfører, boligordfører og ordfører vedrørende landdistrikter og øer.

Han har siddet i en del offentlige og private bestyrelser, været næstformand for bestyrelsen i UCN og i flere år aktiv i Spar Nord’s bankråd.

Siden 2017 ansat i FN’s fødevareprogram (World Food Programme) først som særlig rådgiver for Executive Director David Beasley, siden som vicedirektør og fra 1. februar 2021 som direktør for Government Relations.

Gift med Grace og bosat i Hjørring.

Uden for i haven blomstrer roserne, ikke langt derfra er der modent korn på de vendsysselske marker, og Daniel Rugholm nyder freden og roen et par dage i Nordjylland, inden turen igen går ud i verden, blandt andet til Ukraine i slutningen af august.

Russerne donerer penge

Han har valgt igen at bo i Hjørring og at rejse ud fra Nordjylland til verdens brændpunkter.

Daniel Rugholm: Russerne donerer fortsat penge til os i WFP, blandt andet til køb af mad i Afrika og penge til lastbiler. Så vi har mødtes ofte med russiske diplomater og politikere. Men lige nu er det selvfølgelig anderledes. Foto: Henrik Bo

Daniel Rugholm er en af topforhandlerne i WFP, som er FN´s verdens-fødevareprogram, og har derfor siddet over for russerne mange gange.

- Russerne donerer fortsat penge til os i WFP blandt andet til køb af mad i Afrika og penge til lastbiler. Så vi har mødtes ofte med russiske diplomater og politikere. Men lige nu er det selvfølgelig anderledes, fordi udenrigsminister Sergej Lavrov er ansigtet på en krig, som alle gerne ser stopper. Men FN er neutralt, og vi taler med alle og er tilstede i alle lande.

WFP skib sejler 10. august

Senest har Daniel Rugholm og WFP forhandlet en meget vigtig aftale på plads med ukrainerne, russerne og tyrkerne omkring udskibning fra havnebyen Odessa i Ukraine, så skibe igen kan sejle derfra med tonsvis af majs, hvede, raps, byg og solsikkeolie.

- De første 17 skibe er kommercielle skibe, som ikke har kunnet komme ud siden krigens start i februar. Derefter bliver der forhåbentlig plads til, at mange flere skibe kan komme hen til kornsiloerne. Vores første skib er planlagt til at skulle sejle fra Odessa 10.august, forklarer Daniel Rugholm.

Tjekker for ulovlig våben

Aftalen er, at alle skibe, også dem fra FN tjekkes i Istanbul, inden de får lov at sejle ind til Odessa.

Daniel Rugholm har haft møde med russerne. Daniel Rugholm ses her ved siden af World Food Programme´s topchef David Beasley (tv.) under forhandlinger i Moskva med Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov (th.). Foto: Ruslands udenrigsministerium.

- Russerne er blandt andet bange for, at ukrainerne smugler våben ind på skibene, så der er nedsat en særlig gruppe, som undersøger skibene, både når de sejler ind i og ud igen af Sortehavet, siger Daniel Rugholm.

Fra Istanbul sejler kornskibene videre ud til verdens befolkning. Både til de sultende, som WFP hjælper, og til andre forbrugere, der formentlig kan mærke på priserne, at der igen kommer korn ud fra Ukraine. Hvedepriserne falder lidt igen. De har ellers været stejlt stigende.

- I et land som Libanon er hvedepriserne steget 50 procent. Befolkningen har ikke råd til at købe brød, og i mange lande især i Afrika er der hungersnød. Vi er meget bekymrede for, at flere og flere mennesker vil komme til at sulte. Siden krigen i Ukraine brød ud, er de sultende mennesker, vi har fokus på i WFP steget fra 270 millioner til 350 millioner mennesker. Folk sulter i Afrika, Afghanistan og Yemen, siger Daniel Rugholm.

Direktør for FN`s World Food Programme Daniel Rugholm har også en hjemmearbejdsplads og holder virtuelle møder, når han som i denne uge er i Hjørring. Foto: Henrik Bo

Og sult kan få folk til at søge mod Europa. Sult skaber også social uro. Derfor har alle parter omkring bordet en interesse i, at kornsiloerne på havnen i Odessa kan blive tømt og fyldt op igen af årets høst af korn.

Den ærlige diplomat

Daniel Rugholm kan rigtig mange tal. Dem bruger han i forhandlingerne. Fortæller russerne, hvordan fødevarekrisen vil udvikle sig, hvis ikke de indgår en aftale. At de har ansvaret for, at folk sulter.

- Vi lægger tallene frem. Diplomati er den ærlige dialog. Russerne påpeger og har ret i, at der også var fødevarekrise, før krigen i Ukraine, men vi forklarer, at krisen er blevet markant værre, og at det vil hjælpe, hvis de underskriver aftalen.

Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov er i følge Daniel Rugholm en dygtig og erfaren diplomat, som ved, hvad der foregår i verden. Han sætter sig ved FN´s forhandlingsbord og anerkender dokumentationen, som Daniel Rugholm og chefen for WFP David Beasley lægger frem.

Og efter at have forhandlet siden maj lykkedes det så at indgå en aftale om at få korn ud fra Ukraine.

Mandag 1. august forlod det første skib havnebyen Odessa med lasten fyldt med 26.000 tons majs.