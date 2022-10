Nordjyde vinder 10 millioner kroner

Nordjysk politiker ramt af muskelsvind - Jeg har for travlt til at dø - Jeg har ikke tænkt mig at dø inden for to-tre år. Det har jeg for travlt til, siger Peter Muhl, der har fået den alvorlige sygdom ALS. Den 59-årige nordjyske politiker mister gradvis kontrollen over sine muskler og sidder nu i kørestol