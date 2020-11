Nordjylland lukker ned: Sådan gør politiet

VENDSYSSEL:Politiet kommer ikke til at stå vagt ved kommunegrænserne og dele bøder ud, hvis man tager turen over i nabokommunen - men politiet vil være mere til stede og nok være også mere nysgerrige på folks færden.

Det fortæller politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, efter regeringen torsdag aften præsenterede en række nye restriktioner og tiltag for syv nordjyske kommuner.

Et af tiltagene var, at borgerne opfordres til at blive inden for kommunegrænserne.

- Det er stadig kun en opfordring, der er ikke tale om, så det er ikke sådan, at vi kommer til at stå ved grænserne og tjekke borgere. Men det er klart, at vi kommer til at være mere til stede og have en tæt dialog med borgerne, så man kan godt opleve, at man i højere grad bliver kontaktet af en betjent, siger politidirektøren.

Politidirektøren understreger, at man ikke kan få en bøde, hvis man alligevel krydser kommunegrænsen mod regeringens opfordring. Men hun opfordrer kraftigt til, at man følger opfordringen.

- Vi vil også være mere til stede i de berørte kommuner for at være i dialog med borgerne for at tale om, hvorfor vi har restriktioner og for at betone, hvor vigtigt det her er. Det er jo vores alles interesse, at vi følger de her anbefalinger, og kun ved fælles indsats, kommer det til at være så kort som muligt, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Udover opfordringen til at holde sig inden for kommunegrænserne, så bliver der de kommende dage indført en række restriktioner. Blandt andet lukkes restauranter, barer og fritidsliv, ligesom undtagelserne til forsamlingsforbuddet forsvinder.

Og de restriktioner skal Nordjyllands Politi også håndhæve i de syv kommuner. Her bliver det meget efter samme set-up, som der var i marts, da hele landet lukkede ned.

- Vores opgaver bliver at være til stedet for at sikre, at reglerne i forhold til restauranter, barer osv. bliver overholdt, ligesom det var tilfældet i marts, siger politidirektøren.

Og holder man alligevel et værtshus, et træningscenter eller en café åben, så vanker der bøde med det samme, understreger politidirektøren.