Nordjyllands Politi efterlyser dement mand i Sindal

SINDAL: Nordjyllands Politi leder lørdag aften efter en 83-årig dement mand, som lørdag er gået fra Plejehjemmet Vendelbogade i Sindal, hvor han ifølge vagtchef Karsten Højrup Kristensen er flyttet ind i dag.

- Vi håber bare, han vandrer rundt i byen, men vi vil gerne have folk til at kigge efter ham i haver og udhuse, siger vagtchefen.

Den efterlyste mand er 180 centimeter høj, slank og krumrygget.

Da han forsvandt, var han iført hvid/blå skovmandsskjorte og cowboybukser.

Ifølge vagtchefen er manden rimelig godt gående og i stand til at komme et stykke omkring.

- Vi overvejer, om vi skal have en helikopter i luften for at søge efter manden, siger vagtchefen.