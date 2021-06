Nordjysk borgmester klar til dialog om udrejsecenter

HJØRRING:Som den eneste borgmester ud af 71, erklærer Hjørrings borgmester Arne Boelt sig villig til at gå i dialog med regeringen om et udrejsecenter i kommunen. Det viser en rundringning, som TV 2 har lavet.

Der er dog en række krav, som byrådet i Hjørring vil have opfyldt, hvis dialogen skal blive til noget.

Først og fremmest vil borgmesteren have opfyldt et krav om, at der maksimalt må være 25 beboere på centeret. Et antal, som ligger et pænt stykke fra de 130 udlændinge, som regeringen ønsker flyttet fra Kærshovedgård i Midtjylland.

Ifølge borgmesteren vil en opdeling af de 130 udlændinge, der er tidligere dømte og personer på tålt ophold i Danmark formentlig betyde, at det bliver mere spiseligt for kommunerne at aftage en portion.

- Det er svært at spise en elefant, men hvis man deler den op, kan det være, at man kan æde den, siger Arne Boelt til TV 2.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) ville fredag ikke udtale sig om Arne Boelts forslag.

