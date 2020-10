Nordjysk familielandbrug vinder pris: - Det føles godt i mavsen

UGGERBY:75 malkekøer i stalden, 130 hektar jord skal dyrkes og en del arbejde med maskinerne ved siden af. Det er, hvad landmanden Erik Rasmussen har at se til. Alligevel har Erik Rasmussen sammen med sin kone Irene Rasmussen valgt at åbne gården op for unge mennesker med særlige behov eller andre udfordringer. Det har nu skaffet dem Familielandbrugets Initiativpris.

Læs historien med Erik og Irene Rasmussen her:

Erik Rasmussen tager mod prisen med en nordjysk ydmyghed.

- Det bliver man da glad og stolt af. Det føles godt i mavsen, siger han til NORDJYSKE.

Med prisen følger en præmie på 10.000 kroner.

Erik Rasmussen er naturligvis glad for prisen, men understreger, at det ikke er grunden til deres arbejde med de unge med udfordringer.

- Vi gør jo bare det, vi har lyst til og bare det, der falder os ind.

- De unge får selvtillid

Parret tager praktikanter eller medhjælpere ind fra folkeskolen eller produktionsskolen. De giver de unge en stabil hverdag, og det har vægtet højt, da prisen skulle uddeles.

- Det betyder rigtig meget, at de unge kan komme ud og få nogle faste rammer i en hverdag. Det giver dem måske lige præcis et skub fremad i den rigtige retning, og de får selvtillid og tro på sig selv. Det kan jo være meget afgørende for unge mennesker, der ikke ved, hvad de vil, at der er nogen, der har tid og hjerterum til at hjælpe dem godt på vej. Det har Erik og Irene, siger formanden for Familielandbruget, Lone Andersen, i en pressemeddelelse.

Unge mennesker, der har været på "Håbet" gennem tiden, kommer stadig tilbage og hilser på. I en tid, hvor gårdene vokser, har Erik og Irene Rasmussen valgt, at der skal være plads til de unge.

- Derfor er jeg glad for, at vi kan være med til give en ekstra erkendelse af, at Erik og Irene har valgt det til som en del af deres måde at drive landbrug på, siger Lone Andersen som begrundelse for, at netop Erik og Irene vandt prisen.