Nordjysk feriecenter er nu landets bedste: - Det er vældigt overvældende

Der bliver jublet på det nordjyske feriecenter, Skallerup Seaside Resort.

Det populære feriested i Vendsyssel er nemlig netop kåret som "Bedste Feriecenter i Danmark" ved "Danish Travel Awards 2023".

- Det er vældigt overvældende at få så prestigefyldt en anerkendelse af det, som vi står for i Skallerup. Samtidig så er det jo første gang, at den her pris uddeles til et dansk feriecenter, og det gør det ekstra attraktivt at modtage den anerkendelse, siger feriecenterets direktør, Jørgen Høll.

- Hvis jeg skal komme med en forklaring på, hvorfor vi får prisen, så er det nok fordi, at vi er et feriecenter, som appellerer til tre generationer - altså både bedsteforældre, forældre og børnebørn. Og derudover så bruger vi også rigtigt mange kræfter på at holde vores medarbejdere veluddannede indenfor service.

Samtidig mener Jørgen Høll også, at feriecenterets historie spiller en stor rolle.

Jørgen Høll har været direktør for Skallerup Seaside Resort siden 2018. Arkivfoto: Bente Poder

- Næste år har vi eksisteret i 75 år - og al den erfaring, der er bygget op gennem tiden, forsøger vi at omsætte til at udvikle stedet i en positiv retning. Summen af det hele er, at folk har en rigtig god oplevelse hos os - og det munder nu ud i, at vi er kåret til Danmarks bedste feriecenter.

Det er i øvrigt også værd at bemærke, at der er investeret massivt i Skallerup Seaside Resort over de seneste år. Det har blandt andet givet forbedringer omkring badelandet, og det har givet nye og større feriehuse.

- Investeringerne er selvfølgelig medvirkende til, at vi kan holde en høj kvalitet. Jeg vil tro, at vi over de seneste fire-fem år i runde tal har investeret mere end 200 millioner kroner i at udvikle feriecenter, fortæller Jørgen Høll.

Kåring i Cirkusbygningen

Hæderen blev tildelt ved en begivenhed i Cirkusbygningen i København onsdag aften, hvor Jørgen Høll selv var med. Der blev i alt blev uddelt 24 Danish Travel Awards og derudover tre særpriser. Mere end 500 branchefolk fra alle dele af den danske rejse-, turisme- og luftfartsbranche var i den forbindelse samlet.

Kandidaterne til de 24 priser var udvalgt af præsidiet for Danish Travel Awards ud fra objektive kriterier, der er beskrevet i definitionen for hver enkelt kategori. Og derefter var aftenens vindere fundet med hjælp fra det danske analyseinstitut Epinion - hvor 3.000 deltagere fra et forbrugerpanel havde afgivet deres bedømmelser.

Kandidaterne til titlen som det bedste feriecenter i Danmark var udvalgt på baggrund af følgende definition: "Større feriecentre med badeland/vandland og overnatningsmuligheder i værelser, lejligheder, hytter og/eller feriehuse".

Og på den baggrund var følgende 20 feriecentre indstillede: "Enjoy Resorts Marina Fiskenæs", "Enjoy Resorts Rømø", "Lalandia Rødby", "Lalandia Billund", "Lalandia Søndervig", "Jesperhus Feriepark", "Danland Feriecenter Blokhus", "Danland Feriecenter Gråsten", "Danland Feriecenter Rømø Resort", "Danland Feriecenter Vigsø", "Danland Feriecenter Søndervig", "Danland Feriecenter Ho, Blåvand", "Danland Feriecenter Hejlsminde", "Hvidbjerg Strand", "Landal Fyrklit", "Landal Grønhøj Strand", "Landal Rønbjerg", "Landal Seawest", "Landal Søhøjlandet" -og derudover altså "Skallerup Seaside Resort".

I Nordjylland var det langt fra kun Skallerup Seaside Resort, der havde succes. Aalborg Lufthavn blev "Bedste danske lufthavn", Svinkløv Badehotel vandt prisen som "Bedste badehotel i Danmark" og Fårup Sommerland strøg til tops i kategorien "Bedste attraktion i Danmark".

