HIRTSHALS:Hirtshals får et af Danmarks første tankanlæg med flydende gas til tung trafik. Det oplyser Hirtshals Havn i en pressemeddelelse, hvor de skriver:

- Et samarbejde mellem lokale aktører i Hirtshals og Q8 baner nu vejen for et af landets første tankanlæg med flydende gas til lastbiler på Hirtshals Transport Center.

- Med projektet udbygger Hirtshals sin position som et centralt knudepunkt for godstransport i Nordeuropa ved at sikre alternativer med mindre klimabelastning til lastbilbranchen.

Det er Hirtshals Havnefond, Hirtshals Transport Center og Q8, der står bag samarbejdet.

Baggrunden for det nye anlæg er, at det er nødvendigt med mere klimavenlige alternativer til den diesel, som 43.000 lastbiler i Danmark anvender, hvis den tunge trafik skal styres i en grønnere retning, oplyser Hirtshals Havn.

- Flydende naturgas (LNG) er en af de muligheder, som kan sænke CO2e emissionen, reducere sodpartikler og helt eliminere svovludledningen, skriver de.

- LNG-tankstationen vil gøre det muligt for den tunge transport at konvertere fra diesel- til gasdrift, og dermed bliver Jyllandskorridoren den første strækning i Danmark, hvor gasdrevne lastbiler kan bruges på lige fod med traditionelle, dieseldrevne lastbiler, oplyser Per Holm Nørgaard, CEO hos Hirtshals Havn.

Opførelsen af LNG-tankanlægget er samtidig et skridt nærmere realiseringen af Hirtshals Havns fremtidsplaner om at opgradere havnen til en version 2.0.

Planerne omfatter blandt andet en væsentlig udvidelse og en forbedring af faciliteterne samt en ambition om at blive den grønneste trafikhavn i Europa.

LNG-anlægget skal placeres ved Hirtshals Transport Center, som ligger i umiddelbar nærhed af Hirtshals Havn. Foto: Hirtshals Havn

Hos investorerne bag projektet er der tilfredshed med at kunne bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren og samtidig støtte udviklingen og væksten af erhvervsaktiviteterne i Hirtshals.

- Vi oplever et stort ønske fra kunderne om at køre på mere klimavenlige brændstoffer, men mulighederne har været begrænsede for den tunge transport. Med satsningen på flydende gas vil vi gøre det nemmere for de nordeuropæiske transportfirmaer at investere i renere teknologi og køre på mere klimavenlige alternativer, oplyser Gert Thomasen, Head of Fleet & IDS i Q8 Danmark.

Sammenlignet med diesel udleder LNG-lastbiler op til 20 pct. mindre CO2e, eliminerer udledningen af svovl og reducerer markant emissionen af skadelige partikler.

LNG-anlægget på Hirtshals Transport Center kan sættes i drift i november 2023.