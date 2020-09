Nordjysk hospital hårdt ramt af coronavirus

HJØRRING:Et udbrud af covid-19 har ramt intensivafdelingen på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Foreløbig er mindst fire af de knap 50 ansatte, der er tilknyttet afdelingen, testet positive for covid-19. Fredag formiddag var 15 fra personalegruppen - læger og sygeplejere - sendt hjem i karantæne og afventer besked på, om også de er smittet med coronavirus.

Hospitalsdirektør Henrik Larsen bekræfter den alvorlige situation.

- Det, der presser os mest lige nu, er dem, der er sendt hjem i karantæne og først på fjerdedagen kan blive testet, siger Henrik Larsen.

Henrik Larsen, direktør på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, bekræfter, at coronavirus har smittet mindst en håndfuld ansatte på intensivafdelingen i Hjørring. Arkivfoto: Torben Hansen

Den kraftige reduktion i antal medarbejdere på afdelingen betyder, at det er svært at få den normale vagtplan til at hænge sammen. Derfor har hospitalet indtil videre været nødt til at reducere kraftigt i det antal sengepladser, der normalt er på afdelingen. Det drejer sig om seks intensivsenge og fire senge til patienter, der er knap så plejekrævende.

- Vi har et minimum af senge åbent de næste 24 timer. På den måde påvirker det vores kapacitet, men vi regner med, at vi klarer den, siger hospitalsdirektøren.

Spidser situationen yderligere til på intensivafdelingen i Hjørring med flere covid-19 tilfælde og et større intensivbehov, end hospitalet selv kan løse, må andre hospitaler i det nordjyske træde til og hjælpe.

- Men indtil videre har det ikke været nødvendigt at flytte patienter. Flere af de hjemsendte i personalegruppen skal testes lørdag og søndag, og i takt med at de forhåbentlig tester negativt, så letter situationen, siger Henrik Larsen.

I sidste uge var regionshospitalet ramt af covid-19 blandt personalet på en af hospitalets medicinske afdelinger.

- Ligesom det flytter sig ude i samfundet, så bliver vi også ramt forskelligt, konstaterer Henrik Larsen.