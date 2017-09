Nordjysk kaffebar satser på Aalborg

HJØRRING/AALBORG: Efter fem år i Hjørring vil indehaveren af UNOkaffebar, Marian Hjermitslev, nu udvide med endnu en kaffebar - denne gang i Aalborg.

- Nu skal der til at ske noget, smiler Mariann, der har åbent i kaffebaren i Hjørring seks dage om ugen.

Hun ser tiltaget som en prøve på, om der er potentiale for at åbne flere butikker med navnet UNOkaffebar.

- Jeg er bestemt ikke lukket for at prøve igen i en anden by, hvis det her også bliver en succes.

Marian Hjermitslev åbner butik og kaffebar i Reberbansgade i Aalborg 20. september. Foto: Bente Poder

Marian Hjermitslev overtager kaffe- og te-forretningen Fru Ronne i Reberbanegade 16. september og genåbner efter planen 20. september. På de få lukkedage bliver butikken nyindrettet med kaffebar. Butikken får navnet "Fru Ronne by UNOkaffebar".

Fru Ronne har solgt kaffe og te siden 2008, og de nuværende ejere har drevet den siden 2014.

- Vi tager UNOkaffebar med til Aalborg og arbejder videre med den. Den kommer til at ligge i et hyggeligt og godt kvarter med mange mindre specialbutikker. Det passer rigtig godt med butik og kaffebar.