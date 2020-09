Nordjysk kommune til borgerne: Begræns fester og handl kun én ad gangen

HJØRRING:Smittetallet i Hjørring Kommune er højt - og stigende. Smitten er spredt rundt i kommunen, men i den seneste uge er det især i Hirtshalsområdet, der er konstateret nye smittede.

- Derfor er nu helt afgørende, at alle borgere i Hjørring Kommune hjælper til med at mindske risikoen for yderligere smittespredning. Vi skal hjælpe hinanden ved at holde afstand, huske god håndhygiejne og være ekstra opmærksomme på at gøre rent på de steder, som mange personer rører ved, siger borgmester Arne Boelt.

For at dæmme op for smitten og få smittetallene til at gå den rigtige vej igen, kommer kommunen nu med en opfordring til borgerne.

- Begræns i videst muligt omfang alle arrangementer, private såvel som offentlige, for eksempel konferencer, private fester og sammenkomster. og undgå at flere fra samme husstand går på indkøb i samme forretning, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

En stor del af de smittede kommer fra Hirtshals og omegn.

- Jeg vil gerne komme med en særlig opfordring til borgerne i Hirtshals om at have fokus på retningslinjerne og bruge regionens mobile testenhed, som kommer forbi Hirtshals på søndag og mandag, siger Arne Boelt.

I forbindelse med de høje smittetal er der indført besøgsrestriktioner på alle plejecentre og botilbud for sårbare borgere.

Byrådsmøder vil i den kommende tid blive afholdt uden tilhørere, og alle medarbejdere er blevet opfordret til kun at afholde absolut nødvendige fysiske møder.

Oplever man de mindste symptomer på Covid19, skal man kontakte egen læge hurtigst muligt.

- Vi har vist én gang tidligere, at vi tage fat i os selv og holde fast i de gode vaner. Nu skal vi gøre det igen, så vi kan standse smittespredningen og få antallet af smittede til at falde, siger borgmester Arne Boelt.