Nordjysk lotto-millionær skal have nye fuger

HJØRRING:- Jeg åbnede min mail og så kom det frem, at jeg havde vundet 60 kroner og én million. Jeg tænkte først, at det måtte være en fejl. Så jeg ringede til Danske Spil for at få det bekræftet, fortæller den nybagte millionær, som har valgt at være anonym.

Da den gode nyhed blev bekræftet gennem telefonen, skyndte han sig at finde sin kone.

- Jeg gik ned til min kone og sagde, at jeg havde vundet, men hun troede heller ikke på det til at begynde med.

At blive millionær kan man fejre på mange måder, men man kan også vælge at lade det passere i relativ stilhed. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Vi fejrede det ikke, vi gjorde sådan set ikke noget, fortæller den fåmælte nordjyde. Men noget var der alligevel sket.

Ny bil og nye fuger

Allerede nogle få dage efter kontoen havde vokset sig stor, fandt han ud af, hvad pengene skulle bruges til.

- Jeg har længe gerne villet have en bil, man kan sidde lidt højere i. Så en ny bil har jeg været ude og købe.

Og med en ny bil i hus, så skal hjemmet også have en kærlig hånd.

- Og så skal der laves lidt ved huset. Vi skal have fuget det om, og der er nogle gavle, der trænger til at blive skiftet eller malet.

Selvom nogle af pengene er blevet brugt, så har fordelingen dog været oppe til diskussion blandt familien.

- Mit barnebarn mente, at han skulle have millionen, og at jeg måtte få de 60 kroner, slutter den glade vinder af med et grin.

Siden 2015 har Lotto haft en Millionærgaranti, der betyder, at der hver uge desuden bliver trukket lod om 2x1 mio. kr. blandt alle spillede rækker.