Nordjysk lottomillionær: Jeg var tæt på at dejse om

HJØRRING: En mand i 60‘erne fra Hjørring Kommune har vundet en million kroner på millionærgarantien, hvor man bliver millionær, selvom man har 0 rigtige. Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Manden var lørdag formiddag på sin sædvanlige tur til tanken, da han kom i tanke om, at han havde to Lotto-kuponer i lommen, der ikke var blevet præmiesøgt.

- Den første var der ikke noget på, men den anden gav en lille lyd, så jeg spurgte den unge mand, der stod i kiosken, om det var de sædvanlige 50 kroner, jeg havde vundet. Han sagde, at det var væsentlig mere og pegede op på et skilt, hvor der stod at nogen havde vundet en million i den butik. Han kunne se på købstidspunktet og så videre, at det var min kupon. Det var godt, der stod en skammel tæt på, for jeg måtte da lige sætte mig ned, så jeg ikke dejsede om. Så begyndte jeg bare at grine. Og da jeg kom hjem, sad jeg for mig selv og grinede videre. Og så måtte jeg lige ringe ind til Danske Spil for at få det bekræftet igen, siger han til Danske Spil.

Den heldige vinder fortæller, at pengene falder på et tørt sted, da han er førtidspensionist på grund af nedslidning.

- Jeg har sgu aldrig haft mange penge, da jeg har været lønmodtager hele mit liv med hårdt fysisk arbejde. Så det her er virkelig stort. Nu kan jeg få lidt mere ro på og pleje min gamle krop lidt. Jeg skal igennem nogle behandlinger herhjemme og derefter regner jeg da med, at jeg skal ud at rejse. Min drøm er at komme til Bali og Sri Lanka. Du ved rejse ud uden at vide præcis, hvornår jeg skal hjem igen. Desuden overvejer jeg om jeg skal have en ny bil. Ikke en stor flyder men sådan en lille rap en, så jeg kan komme hurtigt rundt og parkere alle steder, siger han og afslutter:

- Men først skal jeg holde jul med mine børn og børnebørn. Og de får selvfølgelig nogle større gaver i år.