Nordjysk lufthavn er ikke længere en lufthavn

Det vil formentlig påvirke Sindals selvforståelse, at byen midt i Vendsyssel ikke længere har en egentlig lufthavn. Den bliver nu nedgraderet til en flyveplads.

Sindal Lufthavn har de senere år oplevet en markant nedgang i erhvervsflyvninger fx. til områdets virksomheder, og i stedet er det fritidsflyvninger, der er den langt overskyggende aktivitet på pladsen.

Samtidig er der kommet væsentligt øgede krav til certificering og sikkerhed i lufthavne. Sindal Lufthavn er i dag en fuld operationel EU certificeret IMC-flyveplads med AFIS (tårntjeneste med flyveinformationstjeneste), som har godkendelse til beflyvning under instrumentvejrforhold (IMC). Det betyder, at flyvepladsen er udstyret, så den kan beflyves under stort set alle vejrforhold døgnet rundt og året rundt, fordi der primært flyves efter Instrument Flyve Regler .

Mandag bliver der trængsel i Sindal Lufthavn, hvor fotograf Bent Bach sidste år tog dette billede - dels kommer der 40 gæster flyvende fra Schweiz, Herculesen kommer, og J. Philip Sørensen har sin tre-motors store jet holdende. Og så er der alt det løse, som normalt betjenes.

Ny EU-regler betyder i princippet, at Sindal skal opfylde de samme krav som eksempelvis Kastrup Lufthavn eller London Heathrow Airport.

Det betyder store investeringer i ny teknologi - måske op til fem millioner kroner for ejerkommunen Hjørring og det står slet ikke mål med behovet. Det er i dag mindre end fem procent af flyvningerne i dag navigerer efter IMC/IFR.

Sindal lufthavn har pt. ca. 5000 flyvninger årligt, hvor mere end 95 procent starter og lander visuelt (VFR) uden brug af de særlige instrumenter. . De sidste fem procent vil som oftest også kunne flyve VFR, så i realiteten vil det skønsmæssigt være 10-20 flyvninger om året, som vil skulle finde anden destination pga. dårlig sigtbarhed.

Den nye status stiller heller ikke så store krav til personel og åbningstider.

Selvom flyvepladsen nedgraderes, kan pladsen altid opgraderes på et senere tidspunkt, såfremt det skulle blive favorabelt. Sindal Lufthavn må også stadig kalde sig Sindal Lufthavn.