Nordjysk savværk sælger elementafdeling fra

NORDJYLLAND: Taasinge Elementer A/S, der er Danmarks ældste og førende producent af præfabrikerede tag- og facadeelementer, har netop overtaget hele Ugilt Savværks elementafdeling ved Sindal i Nordjylland. Handlen omfatter alle aktiviteter inden for fremstilling af bygge-elementer i træ og medfører blandt andet, at de 40 medarbejdere på Ugilt Savværks elementafdeling fremover kommer til at arbejde for Taasinge Elementer.

- Købet er en vigtig del af vores strategi om at gøre Taasinge Elementer til en endnu større aktør på det nordiske marked for præfabrikerede bygningselementer, fortæller administrerende direktør Martin Tholstrup, Taasinge Elementer.

- I første omgang vil vi kunne øge vores markedsandel i Nordjylland, idet Ugilt Savværks elementafdeling står for en årlig omsætning på omkring 40 millioner kroner. Men den geografiske beliggenhed og den øgede produktionskapacitet åbner også nye eksportmuligheder for os - primært til det norske marked, oplyser Martin Tholstrup.

Taasinge Elementer beskæftigede før købet 135 medarbejdere på de to danske produktionsenheder på Taasinge ved Svendborg og i Hampen samt på fabrikken i Letland.

Ugilt Savværk er en familieejet virksomhed med lange traditioner inden for produktion af spær i træ, og for godt 10 år siden blev denne aktivitet suppleret med en selvstændig produktion af præfabrikerede tag- og vægelementer tillige i træ. Det er denne afdeling, der nu sælges fra, mens produktionen af spær fortsætter som hidtil hos Ugilt Savværk.

- Med salget til Taasinge Elementer har vi givet afdelingen og de 40 medarbejdere de bedst tænkelige perspektiver for fremtiden, fortæller Kenneth Jepsen, der er fabrikschef og indehaver af Ugilt Savværk.

- Medarbejderne får ansættelse i en ambitiøs koncern med økonomiske muskler. Og samtidig kan vi nu på Ugilt Savværk fokusere 100 procent på spærproduktionen, slutter Kenneth Jepsen.

Taasinge Elementer indgår i den store børsnoterede nordiske koncern, Nordic Waterproofing, der er en af de førende aktører på markedet for bygningsbeklædning og -tætning i Nordeuropa.

Koncernen omfatter brands og varemærker som Phønix Tag Materialer, Mataki, Trebolit, Kerabit, Nortett, Seal Eco og SPT Painting.