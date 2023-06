Nordjysk tandlægeklinik lukker - nu skal patienterne flyttes

VENDSYSSEL:For en del af byens indbyggere bliver der snart noget længere, når tænderne skal køres til eftersyn.

Hirtshals mister nemlig snart én af sine tandlægeklinikker.

I en pressemeddelelse oplyser Tandlægen.dk, at klinikken i Hirtshals skal lukkes.

"For at samle kræfterne og tilbyde patienterne mere fleksibilitet og moderniserede forhold har tandlægen.dk valgt at lægge klinikken i Hirtshals sammen med den nærliggende klinik i Hjørring", lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Tandlægen.dk lukker klinikken i Hirtshals allerede med virkning fra 16. juni.

I pressemeddelelsen oplyses, at man i Hjørring kan flytte ind i større og mere moderne lokaler, hvor man kan tilbyde patienterne moderne teknologi og udstyr - samt mere tilgængelige og handicap-venlige forhold hos velkendt personale.

Personale flytter med

Det oplyses desuden, at stort set hele personalet fra klinikken i Hirtshals flytter med til klinikken i Hjørring.

"Patienterne vil altså kunne fortsætte med at besøge den tandlæge og tandplejer, de er vant til. Samtidig giver de større lokaler, 11 klinikrum og øgede personaleressourcer mere fleksibilitet for patienterne, som nemmere vil kunne få en tid, når behovet opstår", oplyses det videre.

Tandlægen.dk lukker klinikken i Hirtshals per 16. juni 2023 og flytter til større og mere moderne lokaler i klinikken i Hjørring. PR-foto: Tandlægen.dk

Samtidig fortæller direktøren for tandlæge.dk, Henrik Kølle, at patienterne på klinikken i Hjørring får adgang til et bedre behandlingsudbud:

- Udviklingen understreger en generel tendens inden for tandklinikker i Danmark; det går mod større enheder, hvor der kan tilbydes specialbehandlinger, fleksible åbningstider og nyt moderne udstyr. Der kan helt enkelt tilbydes en bedre service over for patienterne på de større klinikker, derfor glæder vi os til at byde vores patienter fra Hirtshals velkommen i vores lokaler i Hjørring, siger Henrik Kølle.

Tandlægen.dk står bag 48 klinikker fordelt over hele Danmark. Kæden har mere end 340 behandlere og beskæftiger godt 700 medarbejdere i alt.