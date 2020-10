Nordjyske Anders er verdens bedst betalte FIFA-spiller under 16 år

HJØRRING:Som blot 11-årig slog han den regerende Danmarksmester.

Nu tre år senere er 14-årige Anders Vejrgang fra Hjørring blevet signet af det tyske e-sports hold RB Leipzig til deres FIFA-hold.

Og det gør den unge hjørringenser til verdens bedst betalte FIFA-spiller under 16 år.

Det med de 16 år er et nøgletal i denne fortælling. Et tal vi vender tilbage til.

For først skal vi møde Anders.

Drengeværelset kunne ligne så mange andre på hans alder. Der er redt op med Barcelona-sengetøj. I hjørnet et tv og en PlayStation, men der er godt nok mange pokaler og medaljer. Både fra fysisk fodbold og fra e-sports turneringer.

- Jeg har spillet FIFA siden jeg var syv år, men det var for omkring tre år siden, at jeg fandt ud af, at jeg er rigtig god til det. Det var der jeg slog den regerende Danmarksmester til en turnering i Aalborg, fortæller Anders, mens han for journalistens skyld spiler en kamp i den virtuelle turnering.

Anders slog som blot 11-årig den regerende Danmarksmester. Her vinder han i sikker stil over en anden online-spiller. Foto: Henrik Bo

Vil være den bedste

Det generer ham bestemt ikke at tale imens. Heller ikke selvom det er en dygtig modstander, han er ramt ind i.

De har dystet før, men Anders mener nu nok, han kan slå ham.

Efter første halvleg står der 0-0.

- Noget af det, som gør FIFA sjovt, er at det er et meget individuelt spil. Det er samtidig et realistisk spil, og så er der jo mange drenge, som går op i fodbold, fortæller han. Og sandelig om ikke han får klasket bolden i mål imens. 1-0 til Anders.

Han spillede tidligere rigtig fodbold. I flere klubber i Hjørring, og har også været en tur omkring AaB’s talenthold. Nu er tiden helliget at styre spillerne online.

- Når Anders går op i noget, så vil han være den bedste. Sådan har han altid været. Med megen vilje og en god portion stædighed. Derfor kan der også komme et enkelt råb eller to oppe fra førstesalen, når han en sjælden gang går hen og taber en kamp, fortæller hans mor Laila Vejrgang.

Laila Vejrgang: - Når han er så dygtig, så synes jeg som forælder, at man skal bakke op. Foto: Henrik Bo

Anders har i mellemtiden bragt sig foran med 2-0.

Bedste i Danmark

Han har i øvrigt for nylig vundet Hungry.dk FIFA League 2020.

Her handler det udelukkende om at vinde sine kampe og intet andet.

- Så i denne turnering har vi muligheden for at finde den bedste single spiller i landet, har den danske eLandstræner Dennis Nordenbøl fortalt til indkast.dk.

Det lader så for tiden til at være Anders Vejrgang. Der nu i øvrigt er foran 4-0.

Han er da også helt klar i spyttet om sin ambition:

- Jeg vil være verdens bedste FIFA-spiller, når jeg bliver 16 år.

De 16 år hænger sammen med, at EA Sports, som laver spillene, har en regel om, at man skal være 16 for at deltage i de store turneringer og være på landshold.

Det bliver Anders 25. januar 2022, men indtil da, har han gode muligheder for at blive endnu bedre.

Modstanderen i hans online-match har i øvrigt lige trukket sig fra kampen, da Anders kom i front med 5-0.

Laver også andre ting

Nu kunne man godt frygte, at al Anders’ ungdom forsvinder foran skærmen.

Men sådan er det ikke.

- I weekenden spiller jeg gerne 30 kampe. Det tager i alt omkring 10 timer. Og så spiller jeg måske et par timer i hverdagene. Men jeg går jo også i skole, og laver lektier og er sammen med venner. Mine venner spiller også computer, men det er mest Counter Strike, siger Anders.

Han skulle egentlig have været i Østrig denne uge og møde sine nye holdkammerater i RB Leipzig. Men det satte coronaen desværre en stopper for.

Han skal spille på hold med tre tyskere på henholdsvis 17, 19 og 27 og han får også en tysk træner.

- Jeg kan lidt tysk, men vi taler på engelsk, forklarer Anders, da der spørges ind til eventuelle sprogbarrierer.

Der bliver spillet et par timer i hverdagene og omkring 10 timer på en weekend. Foto: Henrik Bo

Hans mor Laila Vejrgang forudser, at de nok skal rejse derned fem eller seks gange om året.

- Så går ferien med det, griner hun, og fortsætter:

- Når han er så dygtig, så synes jeg som forælder, at man skal bakke op. De sidste par år har jeg da også brugt meget fritid og ferie på at køre landet rundt til turneringer. Men i hverdagen fylder det nu ikke så meget. Det er jo meget almindeligt, at børn spiller computer et par timer om dagen. Hvilket også er niveauet her.

Pengene

Og så kommer vi til det.

Der kan jo være ret så gode penge i e-sport. Der er eksempelvis millioner af kroner at hente for de allerbedste i spil som Counter Strike, League og Legends og Dota.

FIFA er ikke det bedst lønnede computerspil i verden. Og kontrakten med Anders’ nye hold gør desværre, at de ikke må fortælle præcis hvor mange penge han får. Men:

- Det er ikke voldsomt, men lad mig sige det sådan, at det er et ret så godt betalt fritidsjob for en 14-årig, siger Laila Vejrgang.

Men det er ikke pengene, som er den drivende faktor - det er også det at udvikle Anders som spiller.