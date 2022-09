Nordjyske Ejvind slog alle toprestauranterne: - Det er simpelthen skidefedt

Det var et særdeles kompetent deltagerfelt, der var med ved "Årets Sild". Her er det holdet fra Restaurant ANX (udtales "anneks"), der er i gang med at færdiggøre deres konkurrencebidrag. Restaurant ANX har et nært tilhørsforhold til Restaurant Frederikshøj, der er belønnet med to Michelin-stjerner. Foto: Claus T. Kræmmergård