Nordjyske havne hægtet af: 20.000 trailere kunne sættes på skinner

HIRTSHALS:Alene på Hirtshals Havn passerer der 190.000 trailere på lastbiler med gods om året. Omkring 10 procent af den gods - cirka 20.000 trailere - vurderes at kunne fragtes mere miljørigtigt på skinner, og samtidig lette trængslen på vejnettet.

Men Vendsyssel ser ud til fortsat at være hægtet af den landsdækkende udvikling af jernbanenettet, og derfor lyder det fra flere sider, at det fortsat ser sort ud for fremtidig nordjysk godstrafik på skinner.

- Det er frustrerende. Norge er meget længere fremme med gods på skinner, og de presser på for, at vi finder løsninger, siger havnedirektør på Hirtshals Havn, Per Holm Nørgaard.

I første omgang er der lige nu planlagte sporlukninger i månedsvis forskellige steder i 2024 og 2025, som afholder godsoperatører fra at gå i gang med at transportere mere gods på skinner. Så der er p.t. slet ingen gods på skinner nord for fjorden, selvom der stod en godsterminal til 35 millioner kroner klar i Hirtshals allerede i 2015. Signalanlæggene på banestrækningerne i Vendsyssel har også været en stopklods for godstrafikken.

Mette Frederiksen har tidligere fået en rundvisning på den øde godsterminal i Hirtshals. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Stopper i Aalborg

Og det ser ikke lysere ud i fremtiden. I regeringens trafikplan frem mod 2035 er det besluttet at stoppe elektrificeringen af jernbanenettet i Aalborg. Det vil sige strækninger med køreledninger. Det vil betyde, at gods til og fra havnene i Frederikshavn og Hirtshals skal omrangeres i Aalborg. Det koster tid og penge og er heller ikke en grøn løsning. Der er nemlig ingen brugbare grønne alternativer lige nu til køreledninger, når det gælder godstrafik.

For godt nok er det planen, at Nordjyske Jernbaner skal anskaffe batteritog til at køre med passagerer på de strækninger nord for fjorden, hvor der ikke kommer køreledninger, men der findes endnu ikke batteridrevne lokomotiver, der kan trække store godsmængder.

- Vi forstår det simpelthen ikke. Nogen har stadig opfattelsen af, at der ikke rigtig sker noget nord for fjorden, men de skulle prøve at komme en tur til Hirtshals, siger Per Holm Nørgaard, der også påpeger, at ruterne til Hirtshals og Frederikshavn er en del af det Transeuropæiske Transportnetværk (Ten-T), hvor både vejnet og jernbane bør have meget høj prioritet.

Havnedirektør Per Holm Nørgaard kan fortælle om vores naboland Norge, der presser på for godsløsninger på skinner. Foto: Henrik Bo

Bekymringen deles af Nordjyske Jernbaner:

- De udmeldte rammebetingelser gør det svært at få gang i godstrafikken på skinner. På kort sigt forsøger vi at få begrænset generne af sporlukninger mest muligt, men de fremtidige rammebetingelser ser ikke så lovende ud, siger direktør hos Nordjyske Jernbaner, Martin Sort Mikkelsen.

Satser på batterier eller brint

Staten satser dog på, at udviklingen går så stærkt, at lokomotiver på batteri eller måske brint bliver et brugbart alternativ til køreledninger.

Transportminister Thomas Danielsen (V) svarer i en mail:

- Udviklingen for batteritog går langt hurtigere, end vi forventerede for få år siden. Derfor kan det nogle steder i landet være bedre at elektrificere med batteri i stedet for køreledninger.

Ministeren henviser til, at et meget bredt flertal i Folketinget har afsat penge til, at der nord for Aalborg kan udrulles batteritog til passagertogstrafikken. Samfundsøkonomisk har man vurderet, at gevinsten heroppe ikke står mål med investeringen i elektrificering.

De nuværende blå dieseltog skal i løbet af en tiårig periode udskiftes med batteritog, men allerede i 2024 skal laves et 700 meter ekstra spor i den sydlige del af Hjørring arkivfoto

- Såfremt der er kommerciel efterspørgsel efter at køre gods på strækningen, er det meget relevant at se på mulighederne for godslokomotiver, som kan foretage kørsler på batteri eller brint, siger transportminister Thomas Danielsen (V).

Det er også besluttet, at der skal laves et 700 meter langt ekstra jernbanespor i den sydlige del af Hjørring, der bl.a. skal forbedre mulighederne for kørsel med gods.

Men foreløbig har både Frederikshavn og Hjørring Kommune, sammen med Region Nordjylland, reageret og protesteret over, at det ser ud til at halte med den grønne omstilling af jernbanenettet nord for fjorden.