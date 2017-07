Nordjyske hold delte i test

THISTED: De to nordjyske hold i NordicBet Ligaen, Thisted FC og Vendsyssel FF, testede lørdag formen mod hinanden.

Det resulterede i en remis, idet opgøret endte 2-2.

- Det var en ganske okay kamp, hvor vi fik prøvet noget forskellige ting af. Jeg er tilfreds med vores offensive udtryk, lød vurderingen fra Vendsyssel-træner Erik Rasmussen efter kampen.

Han så sit hold komme bagud 0-2 på to dødbolde, men det lykkedes at komme tilbage på scoringer af nytilkomne Kasper Povlsen og prøvespilleren Small fra Sierra Leone.

- Det sidste mål var rigtig flot, hvor han tæmmer bolden og i samme bevægelse sparker den i mål. I det hele taget skabte vi mange chancer. Men vi er gået fra at være det højeste og mest duelstærke i rækken til at være et mandskab med små, tekniske spillere. Det koster nogle gange på de defensive dødbolde, sagde Erik Rasmussen.