Nordjyske perler på snor: Vi er ikke som de andre

VENDSYSSEL:"Du skal ikke tro, at du er noget", lyder første bud i Sandemoses jantelov, der trives så fint på dansk.

Men jo - det er vi faktisk i Nordjylland. Vi sætter i hvert fald bygningsværker så flot på danmarkskortet, at de bliver præmieret af Statens Kunstfond.

I 2020 uddelte kunstfonden for første gang hæder og ære til dansk arkitektur, og ved den lejlighed var Vendsyssel Teater i Hjørring ét af fire dansk bygningsværker, som blev præmieret.

Nu er yderligere to bygningsværker nord for Limfjorden blevet optaget på den eksklusive liste.

Det er Solnedgangspladsen i Gl. Skagen samt Kornets Hus i Hjørring, som slog dørene op i december 2020.

"Huset fremstår som en hybrid mellem landbrugets længebygning og bageovnens himmelstræbende typologi, beklædt med skiver af hårdtbrændt tegl. Huset sætter en karakterfuld og præcis ramme om dets egen funktion. Som et værksted og et stort atelier danner anlægget en smuk ramme om kornets fortælling", hedder det i begrundelsen for at præmiere madkulturhuset, som det norsk baserede Reiulf Ramstad Arkitekter har slået stregerne til.

Kornets Hus formidler på 520 kvadratmeter inspiration og viden om menneskets velsagtens vigtigste råvare op gennem historien: Korn - særligt gamle sorter som spelt og emmer. Via virksomheden Aurion A/S har Jørn Ussing Larsen (tv.) bragt de gamle sorter tilbage på markerne og ud på de danske spiseborde. Ud over udstilling og kursuslokaler rummer huset skoletjeneste, bageri, køkken og café med butik. Foto: Linda Suhr

Det er mere end to år siden, at den renoverede Solnedgangspladsen i Gl. Skagen blev officielt indviet. Den er skabt i et samarbejde mellem arkitekt Kristine Jensen og hendes tegnestue og den nyligt afdøde billedhugger Ingvar Cronhammar.

"Med Solnedgangspladsen er det på forunderlig vis lykkedes – i ét greb – at forene Skagens magi med en foranstaltning, der skal beskytte klitrækken og det lille samfund i Højen mod Vesterhavets dynamiske kræfter", lyder de anerkendende ord Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur under Statens Kunstfond, som står bag præmieringen.

Med præmieringen, som det ikke er muligt selv at søge om at blive tildelt, følger en præmieringsplakette i bronze udformet af den danske arkitekt og designer Lars Vejen.

Både ved opførelsen af Vendsyssel Teater, Kornets Hus og Solnedgangspladsen var Realdania generøst involveret i forhold til finansiering.

Milliarder fra Realdania

Realdania blev etableret i 2000 i forbindelse med fusionen mellem Realkredit Danmark og Danske Bank. Realdanias formål er at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø i Danmark, og siden starten har foreningen med over 170.000 medlemmer støttet over 4000 projekter med i alt 18,7 milliarder kroner.

Realdania har gennem årene støttet utallige projekter i Nordjylland. Det største enkeltbeløb var 450 millioner kroner til byggeriet af Musikkens Hus i Aalborg, mens der blev sendt 70 millioner til Hjørring, da Vendsyssel Teater blev opført.

Også genopførelsen af Svinkløv Badehotel efter storbranden i 2016 blev betænkt med støtte - nemlig fem millioner kroner.

Foreningen har i dag en egenkapital på ca. 22 milliarder kr.