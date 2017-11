Nordjyske topklubber i talentsamarbejde

FODBOLD: Med Dansk Boldspil-Union (DBU) som sponsor har tre store nordjyske fodboldklubber indgået et samarbejde om talentudvikling under navnet Fælles Nordjysk Fodboldsamarbejde (FNF).

AaB, Hobro IK og Hjørring IF har fået DBU’s blåstempling af projektet, hvor målgruppen er drengespillere fra U10 til U12. Hver klub har fået tildelt et såkaldt topcenter, som skal være garant for et højt uddannelsesniveau hos trænerne.

- Det er helt exceptionelt, at klubber som til daglig konkurrerer indbyrdes i landets bedste rækker, sætter sig ud over konkurrencen og tænker på, hvordan man samlet set får skabt den bedste udvikling for drengespillere i Nordjylland fra U10 til U12, konstaterer Anders Damgaard, talentchef i AaB, i en fælles pressemeddelelse fra klubberne.

Med topcentrene får udvalgte spillere fra partnerklubber af Fælles Nordjysk Fodboldsamarbejde mulighed for hver uge at blive trænet på et topcenter af trænere fra AaB, Hjørring IF og Hobro IK.

- Jeg er ekstremt stolt over, at vi i fællesskab kan styrke talentarbejdet i Nordjylland. FNF kommer til at gavne de udvalgte unge spillere, som får mulighed for at få ekstra træning hos talentcentrene hver uge. Det kommer også spillernes respektive klubber til gode, da de får en hjælpende hånd i forhold til at udvikle deres unge talenter bedst muligt, udtaler Per Andersen, formand i foreningen Hobro IK.

Træning i topcentrene begynder i starten af 2018.

- Det er enestående, at det er lykkedes vi tre klubber at arbejde sammen om FNF. Det styrker fundamentet i talentudvikling i Nordjylland, at vi ikke bare for spillerne, men også på trænersiden får skabt et samarbejde om kompetenceudvikling, siger Allan Kaufmann, formand i Hjørring IF, i pressemeddelelsen.