Nordmænd blev smidt ud af hotel på grund af fuldskab: Kvinde måtte hentes med ambulance

HIRTSHALS: Tirsdag 18.40 fik politiet en anmeldelse om, at der skete noget tumult på Havnegade 2 i Hirtshals. Det oplyser fungerende politikommissær Michael Karstenskov Olesen, Nordjyllands Politi.

Da politiet ankom stod der tre-fire nordmænd og skændtes, mens der lå en kvinde på jorden ved siden af. I første omgang troede politiet, at der var tale om en voldsepisode, men det var ikke tilfældet.

Nordmændene var tidligere på aftenen blevet smidt ud af deres hotel, fordi de var for berusede. De var på vej videre til et værtshus, men de store mængder spiritus var blevet for meget for kvinden på jorden.

- Hun blev kørt på sygehuset for at fastslå, om hun var påvirket af andet end spiritus. Det er der dog ikke noget, der tyder på, siger Michael Karstenskov Olesen.