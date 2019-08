Nordmand fængslet: Mistænkt for at smugle 130 kilo hash fra Hirtshals

HIRTSHALS: En 57-årig nordmand er i Norge blevet varetægtsfængslet fire uger, sigtet for at have forsøgt at smugle store mængder hash fra Hirtshals til Norge i en hurtig speedbåd.

Ifølge den norske statsradio NRK drejer det sig om op mod 130 kilo hash, som på gadeplan har en salgsværdi på adskillige millioner kr.

Den 57-årige blev pågrebet i Norge i denne uge sammen med to andre personer, og den 57-årige skulle til norske presse have sagt, at han blev "taget på fersk gerning".

Ifølge NRK blev den 57-årige og en anden tidligere narkodømt mand pågrebet, da de kom sejlende i en hurtig speedbåd af typen Cobra. Angiveligt kom de fra Hirtshals, og turen til Norge skulle speedbåden kunne tilbagelægge på tre timer.

Norsk Politi har ikke mange kommentarer i sagen, men siger til NRK at flere personer ventes fremstillet i retten i samme sag.