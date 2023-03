Nordsøen Oceanarium er nu en grøn turistattraktion

HIRTSHALS:Nordsøen Oceanarium har nu papir på, at der arbejdes bevidst med bæredygtighed på turistattraktionen.

Ocenariet besøges hvert år af mere end 190.000 gæster.

Akvariet i Hirtshals har som det første zoologiske anlæg i Danmark, og som den syvende attraktion i hele landet, opnået Green Attraction certificeringen. Den er en dansk miljømærkningsordning, som blev etableret i 2022, og certificeringen er udviklet i samarbejde mellem danske seværdigheder, HORESTA og de videnspædagogiske centre.

- At Nordsøen Oceanarium er det første akvarium mærket med Green Attraction er fortjent, udtaler Mikal Holt Jensen, som er sekretariatsleder for Green Attraction.

- Udover at Nordsøen Oceanarium beskytter og formidler natur og miljø, så arbejder de også på de indre linjer med at sikre en mere grøn og miljøvenlig drift af akvariet.

Hvad er Green Attraction? Green Attraction er en ny dansk miljømærkningsordning etableret i 2022 for attraktioner bl.a. zoologiske anlæg, museer og forlystelsesparker.

En Green Attraction certificering kræver bl.a. arbejde med energiforbrug, fødevarer, rengøringsmidler, affaldssortering, miljøledelse og politikker indenfor bæredygtighedsområdet.

Green Attraction ordningen er udviklet i samarbejde mellem Organisationen af Danske museer, Danske Zoologiske Haver og Anlæg, Foreningen af Forlystelsesparker, De videns pædagogiske Centre og HORESTA.

Green Attraction faciliteres af HORESTA og er støttet af Erhvervsfremmebestyrelsen. Der er nu syv attraktioner med Green Attraction certificering. Nordsøen Ocenarium VIS MERE

Direktør Karl Henrik Laursen fortæller, de er meget glade og stolte over denne certificering - særligt over, at de nu er det første zoologiske anlæg i Danmark, der har den.

- Vi har i mange år arbejdet med bæredygtighed, særligt grundet vores position som en organisation med naturbevarelse og formidling i fokus. Nu ser vi frem til at fortælle gæsterne endnu mere om det, og måske også inspirere dem, vores leverandører og samarbejdspartnere, siger han.

- Som en attraktion, der når ud til mere end 190.000 gæster om året, ønsker vi også at påtage os ansvar og sætte en høj standard for, hvordan vi arbejder med bæredygtighed. Vi vil også gerne give gæsterne et troværdigt indblik i, hvordan vi tilgår det i hverdagen. Dette hjælper Green Attraction certificeringen med, oplyser direktøren.

Det har været en større opgave at indhente dokumentation bl.a. indenfor produkter såsom rengøringsmidler, hvor der nu indkøbes flere svanemærkede produkter.

Andre forbedringsområder har f.eks. været tryksager, emballage og en højere procent økologiske varer i køkkenet. Certificeringen har krævet inddragelse og dialog med samtlige afdelinger i huset, lige fra administrationen, butikken, køkkenet, café, akvarie- og til den tekniske afdeling. Alle medarbejdere har desuden deltaget i workshops om bæredygtighed.