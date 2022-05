Normalt vil man helst ikke en tur i arresten - men sådan er det ikke i Hjørring

HJØRRING:Hvis man skal tage torsdagens interesse blandt borgerne for gode varer, så var dommen klar, når det gælder Jernbanegade 12 i Hjørring: Det er en knippelgod ide at skabe et rum for kunst og kultur i byens gamle arrest.

Dagen i gennem var der rundvisninger, koncerter, taler og udstillinger - omkring 100 havde også meldt sig til fællesspisning i de historiske kvadratmeter, som Valhal Estate købte for tre år siden.

Men ikke for at gøre til en guldrandet forretning:

- Så havde jeg i stedet indrettet ejerlejligheder, som indehaveren af Valhal Estate, Conny Lindholt, siger.

Et kulturcenter er foreløbig den eneste etikette, der kan klistres på bygningen:

Den kommende tid skal en initiativgruppe i samarbejde med byens borgere finde ud af, hvad det skal puttes ind i rammerne: Ungdomshus, koncerter, udstillinger, kreative sysler af forskellig karakter - eller noget helt femte.

Startskuddet lyder 31. maj, hvor der arrangeres et dialogmøde - her vil det være tilladt at sende alverdens prøveballoner i luften - i alle former og farver ...

Conny Lindholt, indehaver af Valhal Estate. Foto: Bente Poder

På den lange bane - hvis interessen og ideerne fra borgerne er der - skal der formentlig etableres en selvejende fond, så man kan søge store pengetanke om fondsmidler til en nænsom renovering af ejendommen.

- Men det kræver, at vi har et klart koncept for huset, og der kan godt gå et år til halvandet, inden det er tilfældet, lyder det fra Conny Lindholt, der især glæder sig over, at Michael Falk Marino fra Huset i Hasserisgade er involveret med sit drive i processen.

Conny Lindholt er i øvrigt klar til at samarbejde med byens øvrige kultur-institutioner, så man ikke kommer til at gå hinanden for meget i bedene.

- Vi skal koordinere vores arrangementer, så vi ikke træder hinanden over tæerne, siger hun.

Jernbanegade 12 har i en årrække blandt andet fungeret som kriminalret i Hjørring. Selve baghuset er den tidligere Hjørring Arrest, der ikke har været i brug siden 2014.

Initiativgruppen - Jernbanegade 12 Medlemmer af initiativgruppen: Arrangørgruppen "Under Kniven" Jens Ole Amstrup (Maskinhallen / Det Musiske Hus, Frederikshavn) Michael Falk Marino (Huset i Hasserisgade, Aalborg) Conny Lindholt (Valhal Estate) Ole Cristophersen (Valhal Estate) Preben Jakobsen (Valhal Estate) Carsten Johansen (Nordjyske Bank) Inga Gerner Nielsen (kunstner og performer) Herudover er forskellige personer fra kultur -og erhvervslivet i Vendsyssel og det øvrige Nordjylland med i dialogen om stedet. OBS: Der er tale om en initiativgruppe, ikke en bestyrelse - der bliver først taget stilling til bestyrelse og virksomhedsform senere. VIS MERE