Norsk koncern etablerer sig på Hirtshals Havn

Biomega Group udvider forretningen og investerer igennem Biomega Denmark nu i et nyt bioraffinaderi på Hirtshals Havn med henblik på at producere fødevareingredienser, der kan bidrage til øget human sundhed og ernæring. Det nye bioraffinaderi følger efter, at virksomheden netop har afsluttet opgradering af sit eksisterende produktionsanlæg, som er strategisk placeret på den norske vestkyst udenfor for Bergen, oplyser Hirtshals Havn i en pressemeddelelse.

Med en tocifret millioninvestering i euro i et nyt anlæg på Hirtshals Havn, udvider Biomega ikke alene sin produktionskapacitet, men etablerer også den nyeste teknologi til at kunne producere nye fødevareingredienser, der er en vigtig brik i virksomhedens planer om vækst på markedet for fødevarer med fokus på menneskers sundhed og ernæring. Biomega forventes senere i år at lancere sit nye peptid-produkt ”Biomega PURETM” baseret på laks, der skal produceres på fabrikken i Hirtshals. Desuden skal anlægget også producere koncernens populære SalmigoTM-serie, der er designet til industrien for højkvalitetsfoder til kæledyr.

Unik beliggenhed

Med afsæt i Hirtshals Havns unikke geografiske beliggenhed direkte til vigtige søkorridorer i Nordsøen og en veludbygget infrastruktur på landsiden, rummer Hirtshals muligheder for en lang række virksomheder, der er beskæftiget med produktion og håndtering af fersk laks.

- Hirtshals er en vigtig gateway for laks til Europa med lokale mængder, der vokser betydeligt fra år til år, og vi er begejstrede over den mulighed, som Hirtshals giver for at udvide vores forretning. Biomega har modtaget stor støtte fra de lokale myndigheder, Hjørring kommune og Hirtshals Havn, i forbindelse med udviklingen af projektet, siger Administrerende Direktør for Biomega Group, Stig Petersen.

Førende inden for biovidenskab

Biomega producerer foder- og fødevareingredienser baseret på marine råvarer af høj kvalitet, og har over de sidste par år vist en betydelig vækst. Virksomheden bruger sin patenterede produktionsproces til forsigtigt at omdanne friske laksedele til lakseproteiner og -olier, som anvend es af sektorer inden for bl.a. fødevarer, foder til kæledyr, sundhed og ernæring.

- Vi er stolte over at kunne byde Biomega, som er en af de førende virksomheder inden for biovidenskab, velkommen til Hirtshals Havn. Udover at være en spændende virksomhedstilførsel til havnen, er der også tale om en virksomhed, som passer utroligt godt ind i havnens øvrige klynge af laksevirksomheder, lyder det fra Anker Laden-Andersen, Bestyrelsesformand for Hirtshals Havn.