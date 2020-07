Norsk kutter må blive på havets bund

HIRTSHALS:Der bliver i disse timer gjort et forsøg på at hæve den norske rejetrawler "Synne" som fredag eftermiddag 12. juni sank fem sømil nord for Hirtshals med to mand om bord. De nåede at gå i redningsbåden og blev efterfølgende reddet i land af en båd fra Hirtshals Redningsstation.

AG19A "Synne" havde netop afsluttet et længere værftsophold i Hirtshals, da den satte kursen mod hjemhavnen Agder i Norge. Af ukendte årsager fik båden pludselig problemer nord for Hirtshals og sank.

Det er flydekranen "Sanne A" og hjælpeskibet "Mira A" fra J.A. Rederiet, der har fået opgaven at forsøge at bjærge den norske rejetrawler, som ligger på 29 meter vand.

Det bekræfter skibsreder Jens Alfastsen fra J.A. Rederiet i Nyborg.

Grafik: Jette Klokkerholm

De to fartøjer sejlede ud til positionen for forliset onsdag, og torsdag middag er det stadig ikke lykkedes at få hævet kutteren.

- Dønningerne er for store. Det blæser rent fra vest syd for Norge, og det sender dønninger herned. Vi har ikke helt opgivet, men meget tyder på, at vi må sejle ind til Hirtshals og vente på en bedre vejrudsigt, siger Jens Alfastsen.

I første omgang er det myndighederne, der af hensyn til miljøet har bedt om at få tømt AG19A "Synne" for olie. Dernæst er det skibets ejere og deres forsikringsselskab, der ønsker at få kutteren op til overfladen.

Ifølge Jens Alfastsen vil flydekranen "Sanne A" tage ophold i Hirtshals, indtil vejret tillader et nyt bjærgningsforsøg. "Mira A" sejler derimod videre til nye opgaver, men vender tilbage, når havet er faldet så meget til ro, at "Synne" kan hæves fra bunden 29 meter nede.

Et tilløbsstykke

Det er i øvrigt ikke første gang i år, at flydekranen "Sanne A" hjælper norske kuttere i problemer i Hirtshals.

"Sanne A" hjalp i marts med at få den norske nybygning "Nejajente" på ret køl. Arkivfoto: Torben Hansen

Det var et større tilløbsstykke på havnen i Hirtshals, da det i slutningen af marts lykkedes "Sanne A" at få kølen på den norske nybygning "Nesajente" til at vende den rigtige vej, efter at kutteren havde lagt sig på siden i Vigsø Bugt under bugsering fra et værft i Polen til et værft i Hvide Sande, hvor fartøjet skulle apteres før ibrugtagning.

"Sanne A", der rækker 36 meter i vejret, var også i Hirtshals for at assistere ved genopretningen, da Hirtshals Yards kæmpestore flydedok - også kaldet "Katedralen" - 17. august 2018 pludselig fik kraftig slagside, mens der blev arbejdet på den norske trawler "Hardhaus" i flydedokken.