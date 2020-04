Nu åbnes de sidste genbrugspladser i Hjørring og Brønderslev

HJØRRING/BRØNDERSLEV:De syv sidste genbrugspladser åbnede mandag 27. april med normale åbningstider.

De syv pladser har måttet vente på grund af behovet for ekstra mandskab ved første åbning.

Det oplyser AVV.

De syv sidste pladser i Hjørring og Brønderslev, som åbner, er: Bindslev, Bjergby, Børglum, Jerslev, Lendum, Vennebjerg og Brønderslev Vest.

- Bemærk, at visse pladser måske reelt åbner de følgende dage, da de kører med normale åbningstider (og visse pladser har kun åbnet få dage om ugen), oplyses det.

Se på www.avv.dk for informationer om åbningstider for den enkelte genbrugsplads.

Kom med ting til genbrug igen

Der åbnes samtidig også for de særlige genbrugsrum på alle genbrugspladser.

Borgerne kan således igen komme af med ting, som man gerne vil give videre til genbrug via de særlige rum. Tingene sælges senere i AVV’s Genbrugsbutik i Hjørring.

Der har ellers været lukket for at stille ting eller tøj og sko til genbrug på grund af risikoen for spredning af corona.

Selve Genbrugsbutikken i Hjørring er ikke åben endnu. AVV vil senere melde ud, når denne åbnes.

For at der er plads til alle personer, og at der ikke er for mange personer på pladserne, så opfordrer AVV fortsat til, at borgerne overvejer, hvordan borgerne kan fordele deres besøg på genbrugspladserne.

Ikke absolut nødvendige besøg kan måske med fordel udsættes til en anden gang.