Nu begynder Hjørring byggeriet af ny kæmpeinstitution - se den her

Sneen dækker stedet lige nu, mens ellers har området her ved Palleskærvej været tomt, siden Ungdomsklubben Godthåb blev revet ned - men snart sker der noget nyt på grunden. Byrådet i Hjørring Kommune har onsdag frigivet 21 millioner kroner ud af de 45 millioner kroner, som det kommer til at koste at opføre det nye "Børnehuset Palleskærvej". Arbejdet med at opføre institutionen starter allerede til april. Foto: Bente Poder