Nu begynder retssagen: Far anklaget for at voldtage fire døtre gennem flere år

Fredag er sagen mod en 51-årig far fra Vendsyssel begyndt ved Retten i Hjørring. Manden er tiltalt for gennem 18 år at have udsat sine fire biologiske børn for fuldbyrdede voldtægter og seksuelle overgreb.

Sagen startede i juli sidste år, da to dengang 14-årige tvillingepiger fortalte kommunen om farens grufulde overgreb.

Det blev startskuddet for, at mandens 21-årige datter få dage senere også anmeldte sin far for voldtægter gennem barndommen, ligesom den fjerde og ældste datter også anmeldte manden.

Anklagen går på, at overgrebene startede, da pigerne var tre-fire år gamle og fortsatte i alle fire tilfælde i adskillige år. Den længste årrække, som en af døtrene angiveligt er blevet misbrugt i, er 16 år fra 1992 til 2008. Her er der tale om den ældste datter, der er født i 1988.

Den 51-årige mand er samtidig tiltalt for grov vold og mishandling af sin samlever gennem 18 år.

Han nægter sig skyldig i alle anklager om seksuelle overgreb, men han erkender at have slået sin samlever. Dog mener han, at der er tale om simpel vold og ikke mishandling.

- Jeg har altid forsøgt at være en god far og sørge for mine børn. Men det er ikke alting i verden, der lykkes, siger han i retten og fortsætter:

- Men jeg har nok ikke altid været en god far, og de har nok været bange for mig, fordi jeg er barsk.

Pigerne blev tvangsfjernet fra den nu 51-årige mand i 2013.

Forholdene til døtrene

Den 51-årige nægter at have rørt nogen af sine døtre. Han forklarer, at det er jalousi, alkohol og hævn, der har ødelagt relationerne til dem.

Om forholdet til den ældste datter siger manden, at det var helt normalt, indtil han gik fra hendes mor. Derefter har datteren - ifølge den 51-årige - hadet ham og søgt hævn.

Den næstældste datter havde han et godt forhold til, da hun var barn.

- Men tingene blev sværere, da hun blev ældre. For der kunne hendes mor ikke styre sine alkoholproblemer, og min datter fandt hende nogle gange døddrukken på gulvet. Og så blev hun sur på os begge, og en dag gik det helt galt, og jeg bad hende skride.

Tvillingerne havde han et godt forhold til, siger han, lige indtil den ene fik en kæreste. Så fik det galt.

Da der ikke er nogen tekniske beviser i sagen, kommer det afgørende til at være, hvor troværdige retten finder forklaringerne fra de fire døtre og faren.

Ikke første gang i søgelyset

På sagens første dag i retten kom det frem, at det ikke er første gang, at den 51-årige mand er i søgelyset i sager om seksuelle overgreb.

Manden siger selv i retten, at han tidligere har skullet afgive forklaring til politi og kommune, fordi han har været anklaget for overgreb mod andre. Men disse sager viste sig ifølge manden ikke at have noget på sig.

Derfor forklarer han også, at han har været påpasselig med omgangen af sine egne børn, som han – efter eget udsagn – ikke har badet, puttet eller givet tøj på.

I retten forklarer den 51-årige, at der har været episoder, hvor han har været fuld eller påvirket af stoffer. Her har han blandt andet gemt sig for kommunen, fordi de ville tvangsfjerne hans børn. Han har også haft overladt børnene til en ven, mens han drak til han besvimede.

Kaotisk familieforhold

Manden har de fire børn med to forskellige kvinder, og han forklarer, at han har haft kaotiske familieforhold, som bar præg af alkohol, stoffer og vold.

Manden og hans børn har boet adskillige steder i Horsens og Nordjylland, og begge steder har forholdene båret præg af hektiske hverdage.

Massive alkoholproblem har gjort, at han tidligere har skændes meget med den ene moder. Han er blevet sur og har kastet med ting og givet hende en på hoved. Han kalder det i retten for en 'dummeflad'.

Retssagen startede med, at der blev begæret om dobbelt lukkede døre, men det fandt retten ikke, at der var grund til.

Sagen kører som en fravalgt nævningesag, hvilket vil sige, at den anklagede mand selv har fravalgt, at det skulle køre som en nævningesag. Derfor er sagen nu en almindelig domssag.