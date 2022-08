Nu bliver det afgjort: Får Bilka grønt lys i Hjørring?

Nu bliver det alvor om Bilka skal rykke til Hjørring eller ej. Efter en høringsperiode, hvor Hjørring Kommune har modtaget i alt 104 indsigelser, bliver den endelige beslutning truffet af Hjørring Byråd, der skal vedtage en ny lokalplan, der gør det muligt at opføre en Bilka dagligvareforretning på 3300 kvadratmeter ved siden af det nuværende A-Z varehus i Hjørring. A-Z svarer til Bilka´s nonfood-afdeling.

Indsigelserne deler sig typisk i to: De borgere, der er imod mener, at et Bilka vil have en negativ påvirkning på andre butikker i kommunen - især i de mindre byer, hvor der vil komme butikslukning og tab af arbejdspladser.

Tilhængerne tror på, at det vil skabe vækst og udvikling i Hjørring, og at mange kunder - både turister og lokale borgere vil vælge at handle i Vendsyssel i stedet for at søge mod Bilka i Aalborg. Bilka er fx. et meget stærkt brand blandt norske turister.

Så er der konkurrenterne - bl.a. De Samvirkende Købmænd og Coop, som mener, at en tilhørende miljøkonsekvensrapport er mangelfuld og derfor ikke kan danne grundlag for en beslutning. Derudover mener de heller ikke, at det er en lovlig konstruktion, men at det reelt stadig vil fremstå som èt stort hypermarked, som er i strid planloven. De Samvirkende Købmænd har også tidligere varslet et sagsanlæg, hvis planerne vedtages.

Endelig er der også generel bekymring over trafiksituationen i området. Beboere frygter, at en stigende trafikmængde vil give væsentlige trafikgener på Ringvejen og på sidevejene i området.

Bilka opføres ved siden af A-Z Jette Klokkerholm

Det fremgår nu, at løsningen bliver to lysreguleringer, dels et signalanlæg med tilhørende svingbane i krydset ved Ringvejen og A. F. Heidemanns Vej, samt et signalanlæg i krydset ved Ringvejen og Bispevænget.

Ifølge en såkald udbygningsaftale mellem Hjørring Kommune og Salling Group, der står bag Bilka, bliver det Salling Group, der skal stå anlægsudgifterne til de nye signalanlæg.

I første omgang er det kommunens teknik og miljøudvalg, der skal tage stilling til planerne, og ifølge formand Søren Homann, er der ikke dukket noget overraskende nyt op i høringsperioden.

- Jeg tror, at et Bilka vil være med til at udvikle handelslivet i Hjørring, og vi har fra De Konservative hele tiden bakket op om planerne, siger udvalgsformand Søren Homann (K).

Ifølge en markedsanalyse ventes et Bilka Food i Hjørring at få en omsætning på 130 millioner kroner. Heraf vil 14 procent blive hentet i omegnsbyerne. Byer som Hirtshals og Sindal vurderes at opleve en nedgang i omsætning på to procent. 85 procent af omsætningen vil imidlertid komme fra den øvrige dagligvarehandel i Hjørring.