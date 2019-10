Nu er datoen klar: Rubjerg Knude Fyr flyttes på tirsdag

RUBJERG KNUDE: Datoen for flytningen af Rubjerg Knude Fyr har vi ventet på i lang tid, og nu er den endelig meldt ud.

Det bliver såmænd tirsdag 22. oktober lidt før solopgang, der tages fat på flytningen. Herefter skal der arbejdes med flytningen i 8-10 timer.

De sidste afgørende forberedelser til flytning af fyret er i fuld gang. Der er gravet ud og planeret i bakserenden, og der lagt tykke køreplader ud i bakserenden på den strækning på i alt 70 meter, som fyret skal flyttes. Fyret er blevet forsynet med kraftige jernbjælker som skal bære fyret på de "rulleskøjter", der skal rulle fyret på strækningen.

Murermester Kjeld Pedersen, der er hovedentreprenør på flytningen, har i samråd med Naturstyrelsen, der ejer fyret og bygherre Hjørring Kommune fastsat datoen til 22. oktober. Vejrudsigten lover nemlig gode forhold for flytningen denne dag. Det er især vindforholdene, der kan volde problemer for arbejdet. Hvis det blæser ti meter i sekundet eller mere, vil fygesand give for store problemer for operationen.

Mandag bliver fyret, ved hjælp af donkrafte, løftet otte centimeter op på rulleskøjterne, og så er det ellers bare at krydse fingre for at det går godt. Selve flytningen af det 1000 tons tunge fyr foregår med hydraulik.

Læs meget mere om de sidste forberedelser her: