Nu er de to Spar Damer og den yngste rykker vest på i ny butik

HJØRRING: Man bliver helt rørt. Over hvordan brikker kan falde på plads for to mennesker. Hvordan en mors drømme kan gå i opfyldelse, og hvordan en datter vender hjem til Vendsyssel og samtidig er klar til at starte et helt nyt liv et nyt sted, fordi hun vil bo og kende den by, hun åbner forretning i, og det er Hjørring.

Rebecca Jacobsen er 28 år. Hun af datter af Frederikhavns "Spar Dame" Anette Meyer Jacobsen og nærmest født i under- og badetøjsverdenen.

Spar Dame åbner i Hjørring Foto: Marianne Isen

Da Rebecca Jacobsen skulle flytte hjemme fra trak hovedstaden, hvor hun fik gang i sin egen karriere inden for lingeri.

Hun har arbejdet sig op til at være salgschef for Wunderwear A/S i København.

Interessen for branchen har de altid delt. Rebecca har for eksempel været med sin mor på messer, og de trives med at arbejde sammen. Men fra hver sin ende af landet.

- Rebecca har altid sagt, at hun ikke skulle tilbage til Nordjylland, og slet ikke have sin egen butik. Men i påske nævnte hun, at hun drømte om at flytte tilbage. Så skal du høre min drøm, fortæller Anette Meyer Jacobsen.

Lingeributik til salg

Hun havde hørt, at Petri Lingeri i Hjørring ville komme til salg, og Anette Meyer Jacobsen ønskede at overtage forretningen i Hjørring og udnævne sin datter til butikschef. De skulle arbejde sammen om de to lingeri-forretninger, hvor den nye i Hjørring også kommer til at hedde Spar Dame.

- Det var som om det hele gav mening. At brikkerne faldt på plads. At to drømme kunne gå i opfyldelse. Pludselig åbnede der sig muligheder også for mig, som jeg aldrig havde troet på, for jeg ville gerne havee lere Spar Damer, siger Anette Meyer Jacobsen og tilføjer:

- At Rebecca flytter til Hjørring og lærer byen, handelsstandsforeningen, byrådet og det butiksliv, hendes kunder kommer i, er det rigtige at gøre fra starten siger begge Spar Damerne.

Solgt undertøj i 42 år

Spar Dame senior har altid bakket op om det lokale handelsliv i Frederikshavn i de 21år, hun har ejet Spar Dame. Inden da var hun ansat i en forretning, og har, som hun siger, solgt undertøj i 42 år i Frederikshavn.

De overtager butikken i Østergade 11 til 1. august, og regner med at åbne Spar Dame Hjørring 1. september.

Rebecca Jacobsen startede med at arbejde deltid i Spar Dame og har arbejdet med lingeri siden hun var 14 år. Hun har også uddannet sig inden for branchen.

- Min uddannelse gik i retning af indkøber, og selve produktionen. Da jeg var færdig med min uddannelse i Herning, fik jeg job i Magasin i Lyngby. Indtil de i august 2016 ringede fra Wunderwear og tilbød mig et job, fortæller Rebecca Jacobsen.

Og nu er hun så klar til at drive sin egen butik. Godt nok med mor som ejer i første omgang, men på sigt skal der ske en overdragelse. Måske skal Spar Dame være en række butikker. Drømme er tilladt.

Gå ned tid som 71-årig

Men der kommer til at gå lang tid. 61-årige Anette Meyer Jacobsen har absolut ingen planer om stoppe.

- Om ti år, når jeg er 71, vil det være fint, at gå ned i tid, så jeg måske arbejder 37 timer om ugen i stedet for de 60 timer nu. Det har Rebecca nu givet mulighed for, men jeg vil arbejde i Spar Dame til jeg ikke kan mere, understreger hun.

- Det kommer du til. Med din energi. Du sover aldrig, du ser aldrig TV. Du arbejder, tilføjer Rebecca Jacobsen og smiler til sin mor.