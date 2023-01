Nu er det bestemt: Spritny musikskole til 37 millioner er på vej

HJØRRING:Børn, unge og voksne i Hjørring Kommune kan se frem til et nyt kreativt samlingssted med plads til nye dimensioner og fællesskaber. Hjørring Byråd har onsdag aften vedtaget at opføre Hjørring Musiske Skole på Teaterpladsen i Hjørring midtby.

I en pressemeddelelse siger borgmester Søren Smalbro (V) følgende:

- Vi opfører en ny bygning til Hjørring Musiske Skole for fortsat at kunne tilbyde musiske og kreative undervisningstilbud af høj kvalitet til børn, unge og voksne. Hjørring Musiske Skole er i dag den største kulturskole i Vendsyssel og favner både bredden og eliten. Med den nye bygning ønsker vi at give musikskolen rammer, hvor der er plads til kreativitet og fællesskaber, og hvor de gode akustiske forhold giver et kvalitetsløft til undervisningen. Hjørring Kommune skal fortsat være et attraktivt sted at bo, og jeg håber, at det færdige byggeri kan være med til, at de folk, som allerede bor i kommunen, bliver her - og måske endda tiltrække nye borgere til kommunen, siger Søren Smalbro.

Bygning på 1800 kvadratmeter

Den 1800 kvadratmeter store bygning er tegnet af arkitektvirksomheden Cobe, og skolen bliver bygget med et fælles hjerterum, som støder op til de fleste rum i bygningen. Hjerterummet bliver et samlingspunkt, der skal give plads til koncerter og forestillinger. Placeringen tæt på tog- og busforbindelser giver mulighed for at børn, unge og voksne, som ikke bor tæt på midtbyen, nemt kan komme til musikskolen med offentlig transport.

- Vi får en bygning, der inviterer til fællesskaber, og hvor alle er velkomne. Det er vores håb, at mennesker på tværs af alder vil bruge bygningen, også som et samlingssted, lyder det i samme pressemeddelelse fra Gry Bruun Nielsen (RV), der er formand for børne-, fritids- og undervisningsudvalget.

- Vi har en fremragende musikskole, som laver mange forskellige tilbud. Hver eneste uge har alle 4-5-årige i de kommunale børnehaver samt elever på forskellige klassetrin rundt omkring i alle kommunens skoler glæde af musikalske oplevelser, som er drevet af Hjørring Musiske Skole. Det, at vi integrerer musik, bevægelse og instrumenter i vores dagtilbud og skoler, har betydning for børnenes indlæringsevne, sproglige udvikling og sociale kompetencer. Og det er med til at skabe udvikling, læring og trivsel for vores børn og unge i kommunen, lyder det videre fra Gry Bruun Nielsen.