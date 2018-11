Nu er sladderhankene klar: Alle faste stærekasser er aktiveret

HJØRRING: De grå kasser med to skærme har stået klar i noget tid, men nu er der altså tændt for de permanente stærekasser.

Det betyder, at de fra dags dato måler farten på de forbipasserende biler døgnet rundt, og blitzer dem, der overskrider over de tilladte fartgrænser.

– Vi har ikke det præcise tidspunkt, de blev aktiveret, men den sidste i Nordjyllands blev tændt i går eftermiddags, oplyser vejdirektoratets pressechef Martin Østergaard-Nielsen.

Hjørring er den sidste

Placeringen i Ilbro er dog ikke den eneste fartmåler i Nordjylland.

Også Aalborgvej ved Aabybro og Vildsundvej på Nykøbing Mors er blevet udstyret med en fast fartmåler. De er også aktiveret, og kommer fremover til fange fartsyndere.

Skulle man være i tvivl om, der er en fast fartmåler forude, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse, at der vil blive skiltet med det.

– Der vil altid blive skiltet i god tid før alle faste ATK standere, så trafikanterne ved, at de kan risikere at blive fotograferet, hvis de kører for stærkt disse steder. Derudover vil bilister i nogle tilfælde kunne møde skiltet på strækninger, der er udvalgt af politiet i forbindelse med hastighedskontrol, skriver Vejdirektoratet.