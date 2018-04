Nu er haven færdig

SINDAL: Makkerparret Henrik "Krølle" Christiansen og Jonas Lottrup er ved at lægge sidste hånd på færdiggørelsen af den nye dyrehave i Slotved Skov vest for Sindal, hvor der nu er indhegnet i alt 175 hektar jord, som er demed her Naturstyrelsens næststørste dyrehave efter den kendte Jægersborg Dyrehave nord for København.

For nylig blev der sluppet 15 krondyr løs i den nye indhegning.

De nye dyr blev netop hentet fra den nordsjællandske dyrehave.

De nye dyr, 12 hinder og tre kronhjorte, blev sluppet løs 24. marts under stor bevågenhed af mellem 2000 og 3000 fremmødte.

Da de nytilkomne dyr blev sluppet løs, var den "gamle" dyrehave stadig intakt i form af de eksisterende indhegninger.

Dem gik man så i gang meda tage ned umiddelbart efter påske, og det er et arbejde, som nu er eller meget tæt på at være færdigt.

- Det er nok tale om en to kilometer hegn, som vi har pillet ned, fortæller Jonas Lottrup, da NORDJYSKE mødet ham og kollegaen en af solbeskinnet dag, hvor dyrehaven i den grad inviterer til en tur i det grønne.

Sammen med Henrik Christiansen, som begge er ansat af firmaet Nordjysk Hegn i Bjergby, har de to på det nærmeste stået for det meste af arbejdet omkring udførslen af den nye dyrehave, da det også er det firma, som har sat de nye hegn op, og her taler vi om cirka otte kilometer hegn i alt.

- Vi har også alle egetræslågerne til de mange porte, oplyser Henrik Christiansen.