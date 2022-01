Nu har Lars købt et slot : - Jeg var en lømmel og dømt helt ude

Den sorte porsche holder med fronten mod alléen og den store sorte gitterlåge ud til Løkkensvej lige vest for Hjørring. Alt er gjort klar til at tage den mest oplagte og centrale indgangsvej til Magnesholm i brug, men der er bare ingen vejret til en udkørsel direkte til Løkkensvej, og det vil kræve en særlig tilladelse fra staten. Folk snakker om, at Lars Kjærgaard nok bare tager den i brug alligevel, for han er kendt for at presse grænserne.

Det får vi imidlertid svar på senere. Nu skal vi først have et kig indenfor i det 1200 kvadratmeter store palæ med 21 værelser og erhvervslokaler, som i sig selv har en forholdsvis kort men vild historie. Lars Kjærgaard købte det specielle domicil som lidt af et impulskøb sidste forår.

De siger, at den tekniske direktør i kommunen er min papfar. Men det passer ikke. Min far hedder Knud Lars Kjærgaard, Ejendomsudvikler, Hjørring

Lars Kjærgaard har forberedt en direkte udkørsel fra Magnesholm, men han må fortsat kun bruge bagvejen, da der ikke er en godkendt udkørsel til Løkkensvej. Foto: Torben Hansen

Et nyt erhvervshus i Hjørring