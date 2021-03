Politi fandt nærgående mand i Hjørring: Her er hans forklaring

HJØRRING:Nordjyllands Politi har nu fundet frem den afrikanske mand, der den seneste tid har skabt utryghed i Hjørring.

Det oplyser vicepolitiinspektør Sune Myrup, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Politiet mener ikke, at manden har haft onde hensigter og vurderer ikke, at der er begået noget strafbart.

Efter at have snakket med manden, viser det sig, at hans tilnærmelser var et forsøg på at få venner, men at han ikke helt havde forstået, hvordan man opfører sig overfor fremmede, fortæller vicepolitiinspektøren.

- Der er tale om en person fra en anden kultur med en anden opfattelse af, hvordan man opfører sig. Vi har fortalt ham, at det går ikke her i Danmark, og vi har haft en dialog med ham omkring, hvordan man skal opføre sig, siger Sune Myrup.

En del henvendelser

Men det var netop det, mandens tilnærmelser til blandt andet skolepiger i Hjørring, gjorde.

NORDJYSKE fortalte mandag om en 16-årig pige, der lørdag blev kontaktet af manden, da hun gik på gaden i Hjørring ved parken Christians Gave. Manden blev begyndte at følge efter hende og tog fat i hendes hånd, og det var først da hun råbte til ham, at hun var bange og han skulle gå, at han stoppede med at følge efter hende.

Men det var langt fra den eneste anmeldelse om manden, som politiet i Hjørring havde fået.

- Vi har fået en del henvendelser, og vi har fulgt op på dem alle sammen, siger Sune Myrup.

Både over for NORDJYSKE og på de sociale medier har flere dog givet udtryk for, at de forgæves forsøgte at melde episoder med manden til politiet - men blev afvist.

- Vi er kede af, hvis folk har den opfattelse, at de ikke er blevet taget alvorligt. For det skal selvfølgelig være sådan, at borgere kan ringe ind med den slags, og samtidig er det også vigtigt for os, at vi får den informationer, understreger Sune Myrup.

Ville ikke skræmme nogen

Det er ud fra vidneforklaringerne og mandens egne forklaring, at politiet har vurderet, at der ikke er begået noget strafbart.

- Der ligger ikke nogen seksuelle motiver bag hans handlinger. Han har også selv forklaret, at han ikke havde til hensigt at skræmme nogen, men blot søge venner og socialt netværk.

Der vil nu blive iværksat en forebyggende indsats over for manden i samarbejde med Hjørring Kommune.

Nordjyllands Politi stillede tirsdag en mobil politistation ud ved Christians Gave, og den vil ogås være der onsdag formiddag, hvor byens borgere kan henvende sig, hvis de føler sig utrygge eller gerne vil dele oplysninger med politiet.