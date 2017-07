Nu hygger Hirtshals

HIRTSHALS: Det var meget passende lokale gutter i bandet No Man´s Name, der fredag aften åbnede ballet i teltet på Vesthavnen i Hirtshals. De er vokset op med Musik Under Trappen i forskellige sammenhænge, og nu præsenterer de deres egen rockmusik, der også er på vej til udgivelse. Teltet fyldes støt og roligt, bag baren er det medlemmer af løbeklubben Havstrygerne, der lader de første liter øl flyde. Konferencier og bestyrelsesmedlem i Hirtshals Musikforening, Michael Vajhøj har igen overgået sig selv med det grimmeste jakkesæt ever.

- Det er fedt at være i gang igen, og jeg er sikker på, at publikum fortsat bakker op, siger Michael Vajhøj efter sin velkomst fra scenen.

Forude ligger otte dage med i alt 31 bands. Næsten uanset vejr og vind er det et trofast publikum, der støtter op om det frivillige arrangement, hvor de mange amatørbands spiller gratis og henved 200 frivillige får det hele til at køre med blandt andet lys og lyd og udskænkning, som er det, der skaffer de nødvendige indtægter til festivalen.

- Der bliver solgt cirka 8000 liter øl i løbet af ugen. Det er nogenlunde konstant og skal dække udgifterne, fortæller barchef, Jens Kohno.

Musik Under Trappen har succes med forskellige temaer de enkelte aftener. Mandag er det irsk musik, tirsdag er det musik til det lidt yngre publikum, onsdag er det den store aften med det betalte hovednavn, Krebs/Falck og torsdag er der country på programmet.