Nu kan du få sparring og inspiration i et særligt værksted - nyt tilbud til foreningslivet

HJØRRING:Et nyt drop-in tilbud, hvor frivillige, trænere og bestyrelsesmedlemmer kan møde op i åbningstiden for at få sparring, inspiration og hjælp, det er, hvad Hjørring Kommune åbner tirsdag 6. juni.

Den dag ruller Foreningsværkstedet den grønne løber ud for første gang. Det er et nyt initiativ, der skal understøtte foreningerne i Hjørring Kommune.

Foreningsværkstedet er et drop-in tilbud, hvor frivillige, trænere og bestyrelsesmedlemmer kan få hjælp for eksempel til rekruttering af frivillige, udviklingsprojekter, Fritidsportalen eller lige det, som de efterspørger.

- Vi kan ikke takke vores foreninger nok. Hver dag udfører frivillige et enormt stort arbejde, som er med til at skabe gode oplevelser, fællesskaber og sundhed for børn, unge og voksne i kommunen, siger Mathias Holger Nielsen, der er formand for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune.

- Med foreningsværkstedet er det vores håb, at vi kan gøre det lettere for de frivillige at drive en forening. Og det samtidig bliver en vej til at komme tættere på foreningerne, og hvordan vi sammen kan gøre det mere attraktivt at være en del af fællesskabet i vores foreninger og at være frivillig i Hjørring Kommune, siger han.

I Foreningsværkstedet står konsulenter fra Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen samt medlemmer fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget klar til at hjælpe.

Udover at foreninger kan få sparring på de projekter, som de drømmer om at føre ud i livet, og hjælp til de udfordringer, de står overfor, så får kommunen og politikerne større indsigt i, hvordan de kan støtte foreningerne bedst og styrke samarbejdet.

Der vil også hver gang være mulighed for at få rådgivning fra en ny ekstern konsulent med ekspertise indenfor forskellige områder.

Foreningsværkstedet har åbent den første tirsdag hver anden måned fra kl. 18-20.30.

Første gang Foreningsværkstedet byder de frivillige velkommen, vil det være i byrådssalen på Hjørring Rådhus.

Lokationen vil blive annonceret på mail til alle foreningerne fra gang til gang og kan også ses på Facebook og på en underside under fritidsområdet på kommunens hjemmeside.